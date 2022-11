Meteo Bologna: dopo la pioggia il sole, ma temperature in picchiata nel weekend

L’autunno prova a farsi sentire sull’Emilia Romagna. La lunga coda estiva sta giungendo al capolinea, lasciando così spazio a un peggioramento del tempo, come spiegano i meteorologi di 3bMeteo. Sarà nella seconda parte di oggi, giovedì 3 novembre, che una perturbazione atlantica farà il suo ingresso da Ovest portando nella seconda parte della giornata piogge e rovesci sull’Emilia e a seguire anche in Romagna. Il tutto accompagnato da un calo termico che si farà via via più marcato, con temperature che torneranno più vicine alle medie del periodo.

Meteo Bologna venerdì 4 novembre

Bologna oggi si è svegliata sotto un cielo plumbeo e nella notte sono previste precipitazioni . Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2847m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.

Domani, venerdì 4 novembre, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge sul capoluogo emiliano. Rasserenamenti dal pomeriggio, poi nubi sparse in serata. Previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2449m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Meteo Bologna weekend 5-6 novembre

A Bologna sabato 5 novembre bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2046m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Per domenica 6 novembre, a Bologna bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3295m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.