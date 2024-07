Temperature in aumento, diramata l'allerta meteo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Per la giornata di martedì 16 luglio allerta meteo gialla diramata da Arpae e Protezione Civile valida anche per la provincia di Bologna.

Riguarda "la persistenza del promontorio anticiclonico", in pratica l'alta pressione, che favorisce un aumento delle temperature, specialmente sulle aree di pianura del settore centro-orientale della Regione dove sono attesi valori massimi uguali o superiori ai 38°C.

Meteo Bologna 16 luglio

Secondo le previsioni di 3Bmeteo, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4412m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna 17 luglio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 27°C, lo zero termico si attesterà a 4646m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: afa.