Meteo Bologna, le previsioni per il fine settimana

Il tempo stabile continua anche nel fine settimana a Bologna e in tutta l'Emilia-Romaga.

Previsioni sabato 21 maggio

Sole splendente anche sabato 21 maggio. Secondo le previsioni del meteorologo Daniele Olivetti di 3Bmeteo, durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4043m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: afa.

Alta pressione dominante dunque con cieli prevalentemente sereni su tutta la regione. Massime decisamente sopra la media con picchi di 34/35°C. Venti moderati occidentali nell'entroterra, moderati sud-orientali sulle coste. Mare poco mosso.

Previsioni domenica 22 maggio

Domenica 22 maggio cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3984m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: afa.

Continua l'alta pressione sull'Emilia Romagna con tempo stabile e soleggiato, salvo in serata con cieli offuscati per nubi alte in transito. Ventilazione al più moderata dai quadranti sud-occidentali. Temperature massime fino a 35/36°C. Mare poco mosso.

(Foto Piazza Nettuno e San Petronio)