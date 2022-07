Meteo Bologna, le previsioni della settimana: picchi fino 38°

Alta pressione ancora protagonista nel corso della prossima settimana a Bologna che sarà ancora in prevalenza serena o poco nuvolosa sulla nostra città. E l temperature saliranno con picchi anche di 37/38°C. Queste le previsioni del meteorologo Daniele Olivetti di 3Bmeteo.

Lunedì 18 luglio

A Bologna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4284m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Martedì 19 luglio

A Bologna bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4596m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Allerte meteo previste: afa.

Mercoledì 20 luglio

A Bologna bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4705m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Allerte meteo previste: afa.

Giovedì 21 luglio

A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4441m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Venerdì 22 luglio

A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4643m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Sabato 23 luglio

A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 39°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4589m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

Domenica 24 luglio

A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4541m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: afa.