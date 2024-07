Come si formano i temporali e quali rischi si corrono

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Temporali e grandine sono attesi sul territorio bolognese durante tutta la giornata di oggi. Alcuni rovesci, forti ma di breve durata, con fulmini e raffiche di vento, si sono già verificati nella notte. Ma la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ha diramato per tutta la giornata di sabato l’allerta meteo gialla relativa ai fenomeni temporaleschi violenti dato che, si legge nel bollettino dell’Arpae, “nel proseguo della giornata ulteriori sviluppi di celle temporaleschi sono attesi” soprattutto “sulle aree appenniniche centro-orientali”. Il fine settimana, inoltre, sarà reso instabile a causa delle piogge.

Cos'è un temporale e come si forma

Un temporale è un evento atmosferico che per formarsi ha bisogno di umidità, soprattutto negli strati di atmosfera più vicini al suolo, e di aria instabile, cioè di una massa d’aria che tende a salire verso l’alto con moto convettivo formando nuvole di grandi dimensioni chiamate cumulonembi, al cui interno sono presenti intense correnti ascensionali. Serve inoltre una forzante che costringa l’aria calda e umida presente nei bassi strati a salire. Questo può avvenire principalmente per l’ingresso di aria più fredda o più secca in quota, con l’ascensione di aria calda e umida in prossimità dei rilievi montani che dà vita a moti convettivi (forzante orografica) o riscaldamento di aria dal basso grazie al calore del sole.

I danni che i temporali possono causare

temporali provocano notevoli conseguenze sulla vita quotidiana: le forti precipitazioni possono causare allagamenti, ma anche ruscellamenti e frane causate sempre dall’intensità della pioggia. Anche il vento, che generalmente accompagna l’evento temporalesco, può causare danni importanti agli edifici e alla vegetazione, così come la grandine. Infine i fulmini che sono all’origine delle folgorazioni (uomini e animali), ma anche e soprattutto di incendi di boschi e di edifici.

Raffiche di vento e rischi

Durante l’ascesa all’interno della nube, il vapore acqueo condensa formando delle gocce che diventano progressivamente più grandi e pesanti. Quando il peso diventa maggiore della spinta ascensionale, la goccia inizia a cadere trascinando verso il basso parte dell’aria circostante. Durante la discesa, la fusione dei cristalli di ghiaccio e l'evaporazione delle gocce d'acqua raffreddano l’aria che diventa più densa andando a rafforzare la velocità del moto discendente. Alla fine, questa colonna discendente di aria fredda e densa raggiunge la superficie e si diffonde in tutte le direzioni dando luogo a forti raffiche di vento, che se generate da temporali organizzati in strutture ampie, possono superare anche i 100 km/h. Le raffiche sono un fenomeno tipico dei temporali e risultano essere molto pericolose. Non vanno confuse con le trombe d’aria (o tornado) che si originano solo da particolari celle temporalesche caratterizzate da una rotazione della massa d’aria. I danni provocati dalle raffiche lineari risultano spesso più estesi sul territorio rispetto a quelli della tromba d’aria.

Grandine e fulminazioni

La grandine è sempre presente all’interno della nube temporalesca. Si tratta di una precipitazione solida costituita da chicchi di ghiaccio che si sono formati quando le goccioline d’acqua, sospinte dalle correnti ascensionali, si solidificano. I chicchi tenderanno a cadere verso il basso, ma nel caso di correnti ascensionali intense (di solito nei temporali di grandi dimensioni) verranno nuovamente spinti verso l’alto con altre goccioline d’acqua che si congeleranno su di esso, aumentandone la dimensione.

I fulmini, invece, rappresentano un processo che si origina quando le particelle presenti all’interno del cumulonembo, durante l’ascesa, si scontrano caricandosi elettricamente. I moti all’interno della nube, inoltre, fanno sì che si formino due o più poli fra i quali si sviluppa un campo elettrico. Quando la differenza di potenziale elettrico all’interno della nube diventa troppo elevata si generano correnti elettriche che si scaricano in frazioni di secondi riscaldando l’aria che si illumina: esse prendono il nome di fulmine.