Temporale e grandinata a Bologna

La grandine è arrivata anche a Bologna, questo pomeriggio, come ci si aspettava dalla allerta meteo emanata ieri su tutta l'Emilia-Romagna. La precipitazione è stata di breve durata e non molto intensa in città ma peggio se la sono passata i comuni della Bassa, alle prese con fenomeni più intensi.

Al momento non si registrano particolari danni, anche se il pensiero è subito andato alla terribile grandinata del giugno 2019, dove centinaia di auto e anche edifici finirono dannegiati da chicchi grossi come mele, caduti all'imporvviso dopo una giornata di caldo asfissiante.

Le previsioni meteo

Secondo 3bmeteo alle prime ore di venerdì 14 aprile la perturbazione sfilerà verso est e subentrerà una certa variabilità sull’Emilia Romagna, con schiarite più ampie verso sera. Nuovi impulsi instabili giungeranno da ovest nel weekend, generando una certa variabilità con possibilità di qualche rovescio soprattutto nelle ore diurne verso i rilievi appenninici e con clima fresco di notte e al primo mattino.