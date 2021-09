Meteo settimana Bologna: tregua dal maltempo, ma non per molto. Tornano i temporali

Nuova settimana che trascorrerà all'insegna della spiccata variabilità sulla città di Bologna, secondo le previsioni di 3BMmeteo .

La Giornata di oggi, lunedì 27 settembre, parte con cieli irregolarmente nuvolosi, seppur in un contesto prevalentemente asciutto, mentre tra pomeriggio e sera sono attese schiarite anche ampie. Martedì con tempo stabile e asciutto e temperature in aumento, mentre tra mercoledì e giovedì l'ingresso di un nuovo impulso instabile atlantico potrebbe portare ancora acquazzoni sparsi e locali temporali.

Lunedì 27 settembre

A Bologna oggi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3819m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

LUNEDI': Avvio di giornata ancora instabile sui settori orientali della regione, do ve tra notte e mattinata potremo avere ancora occasione per fenomeni sparsi, anche a carattere di rovescio. Asciutto invece sull'Emilia, seppur con nubi basse attese in mattinata sulle aree di pianura. Generale miglioramento tra pomeriggio e sera. Temperature stazionarie, in lieve rialzo sull'Emilia, massime attorno ai 24-25°C. Venti inizialmente occidentali, poi variabili con qualche rinforzo da Nord-Nordest lungo le coste. Mare poco mosso o al più localmente mosso.

Martedì 28 settembre

A Bologna domani giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3783m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

MARTEDI': Pressione in momentaneo in aumento, a garanzia di una giornata che trascorrerà con tempo asciutto sull'Emilia Romagna e ben soleggiato. Da segnalare il transito nella seconda parte della giornata di nuvolosità medio alta sull'Emilia, a tratti compatta, nonché un po' di variabilità al mattino sulla Romagna. Temperature massime in aumento, con massime attorno ai 27-28°C, minime in calo. Venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso.

Mercoledì 29 settembre

A Bologna dopodomani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3467m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

MERCOLEDI': Nuovo rapido impulso instabile di matrice atlantica in ingresso sull'Italia, porterà un generale aumento dell'instabilità anche sull'Emilia Romagna, con acquazzoni e temporali attesi già in mattinata sui settori occidentali della regione, mentre sulla Romagna i fenomeni sono attesi nella seconda parte della giornata. Temperature in generale flessione. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3300 metri. Mare da mosso a poco mosso

Giovedì 30 settembre

.A Bologna cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3165m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

GIOVEDI': la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla pianura emiliana cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sulla pianura romagnola cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; su dorsale emiliana e dorsale romagnola nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3200 metri. Mare da poco mosso a molto mosso.

Venerdì 1 ottobre

A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3482m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

VENERDI': l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico su litorali e pianura emiliana giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla pianura romagnola nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulla dorsale emiliana cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla dorsale romagnola cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3450 metri. Mare da mosso a poco mosso.

(foto Maddalena D.P.)