Maltempo, arrivano i temporali: scatta l'allerta gialla

Con validità per la giornata del 25 maggio 2022, la Protezione civile e il servizio meteo regionale hanno emesso una allerta gialla per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN.



"Nella giornata di mercoledì 25 maggio su tutto il territorio regionale sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, più probabili durante le ore pomeridiane, con possibili effetti e danni associati", si legge nella nota.

Come da previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com Alessandro Conigliaro per i prossimi giorni l'indebolimento del robusto anticiclone favorirà infiltrazioni di aria più fresca da ovest, complice il maggior coinvolgimento del flusso più umido e instabile atlantico. Infatti, nel corso della settimana, l'Italia settentrionale e in particolare l'Emilia-Romagna risentiranno degli effetti di un vortice depressionario proveniente da ovest, portando molte nubi, caldo in diminuzione e delle precipitazioni.

Il primo peggioramento è atteso tra mercoledì e giovedì, quando la perturbazione si porterà sulle Baleari portando nuvolosità sparsa associata a locali rovesci o temporali diurni a ridosso dei rilievi e in possibile sconfinamento in pianura, specie sull'Emilia occidentale. Tempo in generale più asciutto e stabile sulla Romagna e l'Emilia orientale, con nuvolosità sparsa ma con basso rischio di precipitazioni.