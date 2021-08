Meteo, il meteorologo: "Temperature giù, in arrivo temporali e rischio nubifragi"

Si apre con una consistente perturbazione in arrivo la penultima settimana di agosto, dove il caldo intenso del weekend farà spazio da lunedì, a un brusco calo delle temperature e a un aumentato rischio di temporali e nubifragi, soprattutto al nord. Questa è la anticipazione del meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com.

Il fine settimana: ancora caldo africano

“Fine settimana tranquillo sull'Italia con l'anticiclone africano che garantirà tempo stabile e largamente soleggiato”- conferma Ferrara - “il tutto accompagnato da una intensificazione del caldo, nuovamente intenso e afoso durante il giorno, con picchi di 35-36°C sulle aree interne nella giornata di domenica. Farà comunque fresco nottetempo e al primo mattino grazie anche alle notti più lunghe e al sole ormai più basso sull'orizzonte. Da segnalare comunque i primi temporali in arrivo su Alpi e Prealpi domenica, specie verso fine giornata”.

Avvio di settimana con rischio nubifragi

“La nuova settimana si preannuncia invece decisamente turbolenta, almeno su parte d'Italia, per l'arrivo di venti più freschi dal Nord Europa” - avverte l'esperto di 3bmeteo.com. - “tra domenica notte e lunedì mattina veloce passata di rovesci e temporali al Nord (specie Nordest), che andranno poi a concentrarsi sul Centro Italia, in particolare tra Emilia Romagna, Toscana interna, Umbria e Marche. Su queste regioni saranno possibili locali nubifragi, grandine e allagamenti. Nei giorni a seguire l'instabilità si riproporrà marcata al Centro, con forti temporali anche tra Lazio e Abruzzo, in locale estensione anche al Sud Italia, in particolare su area appenninica e versante adriatico (in primis dunque Molise, Puglia e Basilicata). Anche in questo caso non si escludono fenomeni localmente di forte intensità, pur alternati a momenti soleggiati. Qualche rovescio o temporale sparso si riproporrà inoltre al Nord Italia, in particolare su Alpi, Prealpi, pedemontane e settori di Nordovest.”

Le temperature: in calo anche di dieci gradi

“Contestualmente al passaggio dei temporali, le temperature caleranno e il caldo africano andrà smorzandosi. Calo termico più apprezzabile sul versante adriatico, dove entro metà della prossima settimana si perderanno fino a 8-10°C rispetto ai picchi dei giorni scorsi. Clima più gradevole anche al Nord, mentre sul versante tirrenico farà ancora caldo, ma sarà più secco e gradevole e comunque senza i picchi di questi giorni. Ultimo baluardo del caldo africano l'area ionica e la Sicilia, ma anche qui con smorzamento quantomeno parziale nella seconda parte della settimana. Attenzione infine al vento, che soffierà a tratti sostenuto dai quadranti settentrionali o da Nordest, specie sul versante adriatico, ma anche sulla Sardegna” - concludono da 3bmete