Ultimi temporali poi torna il bel tempo. Ondata di caldo all'orizzonte

La pressione torna ad aumentare in Emilia-Romagna, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio.

Sulle coste adriatiche, come riporta il sito di 3bmeteo, cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Sulla pianura emiliana giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, sulla pianura romagnola cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. Su dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Mare da mosso a poco mosso.

Caldo e afa dopo l'8 luglio

A partire dal 4 luglio ritorno dell'alta pressione delle Azzorre, con locale variabilità che persisterà qualche giorno solo sulle aree appenniniche al pomeriggio; caldo ma senza eccessi. Alta pressione africana che rinforzerà dall'8 luglio in avanti con il ritorno di afa, cielo lattiginoso per polvere sahariana in sospensione e valori massimi di 4-6°C sopra le medie stagionali. Solo il 7 luglio avremo il temporaneo afflusso al Nord di aria più fresca e instabile, con effetti in Emilia ancora da verificare nei dettagli.

Sereno anche a Bologna

A Bologna oggi giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4041m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.