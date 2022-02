Meteo, allerta valanghe in Appennino: attenzionata anche la zona tra Altro Reno e Lizzano

Un'allerta meteo per possibili valanghe è stata diramata dalla protezione civile dell'Emilia Romagna a partire da oggi mercoledì 16 febbraio (dalle ore 00;00) e fino a domani 17 febbraio. Interessato l'Appennino emiliano.

Nel bolognese attenzionata la zona tra Lizzano in Belvedere e Alto Reno Terme.

Nel resto della regione nel perimetro dell'allerta rientrano, tra i promontori della parte occidentale: Ferriere PC, Ottone PC, Zerba PC, Albareto PR, Bardi PR, Bedonia PR, Berceto PR, Borgo Val Di Taro PR, Corniglio PR, Monchio Delle Corti PR, Tornolo PR. Nell'area dell'Appennino centrale: Ventasso RE, Villa Minozzo RE, Fanano MO, Fiumalbo MO, Frassinoro MO,

Montecreto MO, Pievepelago MO, Riolunato MO, Sestola MO.

Cosa fare in caso di valanghe, i consigli della protezione civile

La valanga è un fenomeno che si verifica quando una massa di neve o di ghiaccio improvvisamente si mette in moto verso valle.

La prevenzione nel caso di rischio valanghe consiste innanzitutto nel conoscere quali sono le aree dove i fenomeni si verificano. Le valanghe, infatti, si hanno quasi sempre negli stessi luoghi: aree di alta montagna con terreni rocciosi nudi, prive per lo più di copertura vegetale. E’ importante evitare le aree a rischio nei periodi in cui si prevedono i distacchi, frequenti all’inizio della primavera quando l’innalzamento delle temperature può essere tale da provocare lo scioglimento repentino delle masse nevose.

Prima

Consulta sempre i bollettini neve e valanghe che forniscono indicazioni rapide e sintetiche sul pericolo di valanghe con una scala da 1 a 5;

Informati dalla Società di gestione degli impianti delle condizioni di innevamento e dei versanti;

Non rimanere mai da solo: affinché sia reso possibile l’autosoccorso, è essenziale che almeno uno dei componenti della comitiva non venga travolto dalla valanga;

Rispetta la segnaletica e le indicazioni presenti sulle piste riguardo le condizioni dei percorsi sci - alpinistici e di discesa fuori pista;

Evita di passare attraverso versanti a forte pendenza con notevole innevamento, specialmente nelle ore più calde;

Evita l’attraversamento di zone sospette come pendii aperti, canaloni, zone sottovento;

Quando ti muovi utilizza i punti più sicuri del terreno, come rocce e tratti pianeggianti;

Equipaggiati di un apparecchio di ricerca in valanga (ARTVA), di una sonda leggera per l’individuazione del punto esatto in cui si trova la persona sepolta e di una pala per potere rimuovere velocemente la neve: nella maggior parte dei casi la profondità di seppellimento si aggira intorno al metro. Questo equipaggiamento deve essere in possesso di ogni componente della comitiva.

Durante

Ricorda che in caso di valanga la neve tende ad accumularsi nella zona centrale e quindi potrebbe essere più facile trovare una via di fuga laterale;

Cerca di mantenere uno spazio libero davanti al petto;

Muovi braccia e gambe, come se nuotassi, per cercare di avvicinarti al margine della valanga e di rimanere in superficie.

(Fonte: Dipartimento Nazione di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it)

In caso di escursione in montagna

Prima di affrontare un'escursione in montagna: