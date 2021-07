Meteo Bologna: weekend afoso preannuncia settimana di temperature roventi

Weekend afoso in arrivo a Bologna, anche se il fine settimana si preannuncia comunque più mite rispetto alla settimana entrante, che porterà con sè temperature roventi, con punte fino a 37 gradi (picco massimo atteso tra mercoledì e giovedì).

Meteo Bologna sabato 3 luglio

Secondo le previsioni del tempo di 3bMeteo domani - sabato 3 luglio - i cieli felsinei saranno in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3931m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: afa.

La pressione atmosferica torna temporaneamente ad aumentare sull'Emilia Romagna, favorendo condizioni stabili e parzialmente soleggiate stante il passaggio di nuvolosità frequente, perlopiù di tipo medio-alto. Rischio in serata di qualche piovasco o scroscio di pioggia sulle pianure settentrionali, specie lungo il Po. Clima caldo, temperature in rialzo con punte di 32/34°C in pianura. Venti deboli di brezza con rinforzi lungo le coste. Mare poco mosso.

Meteo Bologna domenica 4 luglio

Per domenica 4 luglio, previsti su Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3994m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: afa.

Ulteriore calo della pressione, a causa di una circolazione di bassa pressione in transito sulle regioni settentrionali. Rovesci e temporali sono così attesi nella seconda parte della giornata, a tratti anche di moderata o forte intensità, con ulteriore calo termico. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3950 metri. Mare poco mosso.