Meteo weekend Bologna: temporali e vento, diramata allerta arancione

Weekend all'insegna del maltempo. Dopo le nevicate dei giorni scorsi e la soleggiata mattinata odierna, una nuova allerta meteo è infatti stata diramata dalla protezione civile dell'Emilia Romagna con validità dalle 12:00 del 04 dicembre 2020 fino alle 00:00 del 06 dicembre 2020. Attesi temporali, vento forte e criticià dei corsi d'acqua suk territorio bolognese e nel resto dell'Emilia Romagna.



Nel bollettino di allerta si specifica che "a partire dal pomeriggio di oggi 4 dicembre sono previste precipitazioni diffuse nei settori centro-occidentali, più persistenti e intense sui crinali appenninici dove potranno assumere anche carattere di rovescio. È prevista una ventilazione intensa meridionale sui crinali, (valori tra 75 e 88km/h) e fascia pedemontana centro-occidentale (valori tra 62 e 74 km/h) e sul settore costiero settentrionale (valori tra 62 e 74 km/h).

Per la giornata di domani 5 dicembre è previsto lo spostamento dei fenomeni verso est con precipitazioni estese sui settori centrali, con rovesci intensi sui crinali appenninici. Sui rilievi centro-orientali e sul settore costiero settentrionale, è prevista ventilazione intensa (valori tra 75 e 88km/h)."

Allerta arancione per maltempo, quali le province interessate

Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; per temporali per le province di PR, RE, MO, BO, RA; per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, FC, RN; per stato del mare e mareggiate per le province di FE. Allerta GIALLA per piene dei fiumi e frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RA, FC, RN; per temporali per le province di PC, PR; per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per stato del mare e mareggiate per le province di RA, FC, RN.