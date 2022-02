Meteo, maltempo a Carnevale: in arrivo pioggia e neve a bassa quota

Domani 24 febbraio entriamo ufficialmente nel Carnevale, che oltre a portare con sè sfrappole e coriandoli, si trascina dietro anche il maltempo.

“Dopo due giorni di alta pressione con temperature diurne dal sapore primaverile, cambierà tutto nel corso del weekend di Carnevale” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - “già venerdì assisteremo all'arrivo di prime piogge e locali temporali su parte del Centronord con temperature in netto calo serale e neve anche sotto gli 800-1000m. Nel corso del weekend l'affondo di una saccatura colma di aria artica dal Nord Europa darà vita a un vortice ciclonico sulle nostre regioni centro-meridionali, dove ritroveremo rovesci, temporali anche con grandine e burrasche di vento. Il Nord ancora una volta rimarrà in prevalenza all'asciutto: dopo le piogge di venerdì infatti il tempo tornerà essenzialmente soleggiato salvo residue precipitazioni sull'Emilia Romagna, nevose a quote collinari”

TRACOLLO TERMICO E NEVE A QUOTE MOLTO BASSE - “A proposito di neve, l'arrivo di aria decisamente più fredda di matrice artica, oltre a far crollare le temperature tra sabato e domenica, favorirà un tracollo anche del limite delle nevicate. Neve attesa fino a quote collinari al Centro nella giornata di sabato, ma a tratti anche in pianura sull'entroterra marchigiano: fiocchi dunque attesi in città come Fabriano, Urbino, Perugia, qualche fiocco non escluso fin sull'alto viterbese. Autentiche bufere di neve interesseranno l'Appennino marchigiano e abruzzese, con accumuli complessivi anche di un metro in quota tra Sibillini e Gran Sasso. La quota neve subirà un calo anche sulle regioni meridionali, a tratti fin verso i 500-700m specie sul lato adriatico ed entro domenica, fiocchi a tratti fin sotto i 1000m anche sulla Sicilia tirrenica”.

BURRASCHE DI VENTO - “Come già accennato il vento soffierà a tratti anche forte, dapprima di Scirocco, Libeccio e Ponente, poi di Maestrale e Grecale, con raffiche anche superiori ai 70-80km/h su gran parte del Centrosud, specie su lato Adriatico e sull'Appennino; raffiche di foehn al Nord. Ci attende dunque un weekend decisamente movimentato.” - concludono da 3bmeteo.com

Meteo Bologna e provincia, maltempo sul finire della settimana

A Bologna il bel tempo di questi giorni si guasterà sul finire della settimana. Venerdì prossimo, 25 febbraio, cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1763m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

Nel settore climatico Bolognese sempre venerdì si attendono: cieli poco o parzialmente nuvolosi al mattino su gran parte dell'Emilia Romagna, salvo maggiori addensamenti sull'Appennino e locali nebbie lungo il Po. Poi rapido aumento della nuvolosità con prime precipitazioni in Appennino, in estensione e intensificazione serale a gran parte della Regione con possibilità anche di rovesci o locali temporali. Temperature ancora miti fino al pomeriggio, con massime sui 13-15°C, poi netto calo serale con neve che dagli iniziali 1300-1500m cadrà fino a quote collinari entro la notte successiva. Venti deboli o a tratti moderati inizialmente da Sudovest, in tarda serata irrompono forti venti di Bora.

La tendenza meteo del weekend a Bologna e provincia

Per sabato 26 febbraio. A Bologna nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1002m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: vento.

Nel settore climatico Bolognese, nella giornata di sabato, l'affondo di una saccatura artica dal Nord Europa sin sul cuore del Mediterraneo darà, luogo ad un vortice ciclonico sul Tirreno, che richiamerà aria fredda sull'Emilia Romagna. Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, che assumeranno carattere nevoso a quote collinari se non a tratti in pianura su bolognese, modenese, reggiano e parmense, oltre che sull'imolese. Accumuli importanti sull'Appennino, anche oltre mezzo metro già dalle quote collinari. Clima freddo.

Miglioramento atteso per la domenica. A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 870m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali e pianura romagnola nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su pianura emiliana e dorsale emiliana cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla dorsale romagnola giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti moderati dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 650 metri.