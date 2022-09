Meteo: ultima fiammata africana, poi pioggia e temperature in picchiata

L’ennesima e forse l’ultima ondata di caldo africano sta interessando e interesserà l’Emilia Romagna fino a venerdì. Le temperature saliranno fino a toccare i 33-34°C a metà settimana, si starà meglio solo in Appennino, ma anche qui avremo valori ampiamente sopra la media del periodo. Per quanto riguarda le condizioni del cielo, avremo maggiore nuvolosità a partire da mercoledì e tra giovedì e venerdì sono attesi rovesci sparsi, specie sui rilievi, dove si potranno avere anche fenomeni a carattere temporalesco. Più stabile sulle aree pianeggianti.

La novità però è che nel weekend potrebbe arrivare la prima aria fresca, quasi fredda, dall’Est Europa. E’ ancora una tendenza che necessita di ulteriori conferme, ma i modelli da qualche giorno mostrano questo cambio di scenario con un deciso calo delle temperature, anche di 7-8°C, e temporali, anche forti, nella giornata di sabato. In attesa di nuovi aggiornamenti vi invitiamo a consultare la nostra app o il sito di 3Bmeteo.



(Meteo Bologna dal 14 al 18 settembre_3bmeteo)

Meteo Bologna della settimana

Nello specifico sul capoluogo emiliano, secondo le previsioni del meteorologo Federico Brescia di 3BMeteo, se la giornata odierna trascorrerà tra cielo sereno e temperature massime tra 29 e 31°C già da domani, Mercoledì 14 settembre, avremo le prime avvisaglie di un cambiamento in arrivo: cielo a tratti nuvoloso per velature estese, temperature massime comunque sempre elevate, che arriveranno fino a punte di 32°C. Per Giovedì possibile qualche rovescio sparso pomeridiano. Temperature però ancora più in sù, massime tra 32 e 34°C.

Meteo weekend Bologna

Venerdì ancora regge, poi sabato il maltempo: A Bologna per la giornata del 17 settembre sono infatti attesi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata rapido rasserenamento, sono previsti 22mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 1864m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.