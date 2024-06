Alla scoperta di Monteveglio fra castelli, abbazie e torri: in "vacanza" a mezz'ora da Bologna

Monteveglio è un borgo fortificato situato nel comune di Valsamoggia (Bologna): un tempo era la più importante e inespugnabile roccaforte matildea della zona. Sorge insieme all’antichissima Abbazia di Santa Maria Assunta "sul cucuzzolo di un colle che domina la vallata". Le origini del Castello risalgono all’anno Mille: dell’originaria fortificazione restano la porta ad arco da cui ancora oggi si accede al borgo e una massiccia torre castellana, entrambe sormontate da merlature a coda di rondine. Procedendo sull’acciottolato tra le antiche case in pietra, si arriva all’Abbazia (fonte: invalsamoggia.it ). Edificata nel 1092 in forme romaniche, presenta un campanile del XV secolo. Al suo interno si segnalano l’abside e la cripta del X secolo. Annessi alla chiesa sono due chiostri: uno quattrocentesco a doppio loggiato, l’altro più antico, di cui resta solo un braccio, si affaccia in posizione panoramica sulla pianura. Una lapide seicentesca, murata nella parete posta a sinistra dell’altare, ci parla di una storia miracolosa: la notte tra il 24 e 25 marzo del 1527, ricorrenza dell’annunciazione di Maria, Monteveglio era stretta d’assedio dai Lanzichenecchi e a salvarla fu una provvidenziale tempesta di neve che disperse i feroci assedianti.

All’odierno borgo abitato del castello si accede attraverso una porta ad arco, sopra la quale si notano ancora le asole di sollevamento del ponte levatoio e il camminamento di ronda che sovrasta un breve tratto delle mura. Sulla destra, subito dopo l’ingresso, si trova la torre trecentesca, recentemente restaurata e oggi sede del Centro Visite del Castello di Monteveglio. Adiacente alla torre si trova l’antica Casa di San Benedetto, per secoli sede dell’oratorio e della confraternita di Santa Maria delle Rondini. Sulla sinistra del portale d’ingresso si scorge la torre campanaria, di aspetto seicentesco, che aveva la funzione di richiamo per l’arengo della comunità.

L’oratorio della Beata Vergine di San Luca risale ai primi anni del Novecento. Progettato nelle forme tradizionali e munito di un portico, sorge a lato della via della Costa, l’unica che un tempo collegava la pianura al castello e all’abbazia. In precedenza, e nello stesso punto della salita, esisteva una edicola con portichetto, dedicata alla Madonna della Pioggia. Dopo uno spazio prativo si incontra l’oratorio dei santi Rocco e Sebastiano, piccolo edificio religioso eretto dagli abitanti durante l’epidemia di peste del 1631 e restaurato alla fine dell’Ottocento.

Dov'è Monteveglio: alla scoperta della Valsamoggia

La Valsamoggia si staglia dalla Via Emilia fino alle profonde colline bolognesi. Una vallata che raccoglie cinque territori, da sempre legati dal torrente che li attraversa: il Samoggia. Il territorio è vario e multiforme: dalle pianure di Bazzano e Crespellano alle colline di Savigno e Castello di Serravalle, passando per il cuore della vallata a Monteveglio con il Parco dell’Abbazia di Monteveglio. A caratterizzare il paesaggio sono dolci colline, calanchi mozzafiato, vigneti sterminati, borghi antichi, un percorso antico come la Piccola Cassia e una ricca rete di sentieri.

Come arrivare a Monteveglio (in auto) e quanto ci vuole

Dal centro di Bologna al borgo di Monteveglio ci vogliono circa 35 minuti in automobile. Situata a metà strada tra Bologna e Modena, si arriva in Valsamoggia percorrendo la nuova SP569 e imboccando le uscite 11, 12 e 13 che indirizzano verso Crespellano, Bazzano, Monteveglio, Castello di Serravalle e Savigno. Comodissimo, poi, anche il casello autostradale “Valsamoggia” situato lungo l’A1.

Per i Camperisti sono presenti:

un punto sosta a Monteveglio (parcheggio Ca’ Vecchia, gratuito e privo di servizi);

un’area sosta a Savigno (gratuita, con scarico, acqua, tavolini da pic-nic e bagno pubblico in via Marconi, lungo la strada Provinciale, 27) NON DISPONIBILE durante il periodo del Festival Internazionale del Tartufo Bianco.

Andare a Monteveglio con i mezzi pubblici: autobus e treni

Se si vuole usufruire dei mezzi pubblici è consigliato scaricare l’App Roger sul proprio smartphone. Con Roger si possono visualizzare varie ipotesi di viaggio anche con mappe interattive. Si può pianificare il viaggio con soluzioni che integrano i collegamenti nazionali con il trasporto locale e i parcheggi, e acquistare tutti i titoli di viaggio, anche per Trenitalia.

Calcola per te il percorso migliore. Acquisti con un click biglietti per bus e treno. Ti mostra le fermate più vicine e gli orari in tempo reale

Hai sempre con te i tuoi titoli di viaggio

IN AUTOBUS. Centro nevralgico del trasporto pubblico è Bazzano. Le linee migliori per raggiungere la Valsamoggia sono la 94 e la 671: la prima passa per il centro di Bologna, mentre la seconda parte proprio dall’Autostazione degli Autobus del centro. Entrambe passano anche per il centro di Crespellano.

Linea 94: Bazzano – Bologna – Ospedale S. Orsola – Ospedale Malpighi – Castel San Pietro Terme

Linea 671: Bologna – Bazzano Stazione FBV – Vignola | TPER – Trasporto Passeggeri Emilia Romagna

Da Bazzano partono poi le altre linee verso la vallata:

Linea 646: Bologna – Anzola dell’Emilia – Spilamberto – Bazzano Stazione F.B.V.

Linea 654: Vignola – Savigno

Linea 656: Bazzano Stazione FBV – Zocca | TPER – Trasporto Passeggeri Emilia Romagna

Linea 657: Bazzano Stazione FBV – Savigno | TPER – Trasporto Passeggeri Emilia Romagna

Linea 658: Bazzano Stazione FBV – Tolè | TPER – Trasporto Passeggeri Emilia Romagna

Linea 672: Bologna – Casalecchio di Reno – Bazzano Stazione F.B.V. – Vignola

La linea 716 attraversa invece uno dei borghi più suggestivi della vallata, nella parte più a sud del territorio: Vedegheto

– Linea 716: Marzabotto Stazione FS – Tolé | TPER – Trasporto Passeggeri Emilia Romagna

Per gli orari sempre aggiornati consultare il sito di TPER – Trasporto Passeggeri Emilia Romagna

Esistono anche collegamenti da Modena, attraverso le linee del Seta: da Bazzano passa la linea extraurbana 760.

IN TRENO. Esiste anche un collegamento ferroviario tra Bologna e Bazzano: la linea suburbana Bologna-Vignola. Linea ferroviaria Bologna-Casalecchio-Vignola (Bologna-Borgo Panigale-Casalecchio-Zola Predosa-Crespellano-Bazzano-Vignola)

NB. La linea è attrezzata anche per il trasporto di biciclette.

Altre cose da vedere a Monteveglio: il Parco Regionale Abbazia di Monteveglio

Il parco tutela la porzione più significativa della valle del Samoggia, dominata dal colle dove sorgono i resti del castello medievale e l'abbazia di Santa Maria di Monteveglio, con la millenaria pieve. Il tipico paesaggio collinare è un mosaico di rilievi boscosi, piccole valli e grigi calanchi, tra i quali si estendono prati, seminativi e vigneti tra gli alberi di ciliegio.Lungo le strade e i sentieri, spiccano nuclei rurali di antica origine, in molti casi appartenuti ai conventi locali. Nei diversi habitat si riscontrano le comunità vegetali e animali tipiche della collina e soprattutto le aree calanchive custodiscono formazioni di discreto interesse geologico, mineralogico e naturalistico, come la testata di valle del rio Ramato, il bacino di Pan Perso, e quello del rio Paraviere.

Le fioriture della flora nemorale, tra cui bucaneve, erba trinità e dente di cane, ravvivano i fondovalle alberati più ombrosi e rare orchidee spuntano nel sottobosco luminoso dei querceti a roverella e nelle praterie. La torre trecentesca del castello ospita un centro visita dedicato alle tormentate vicende storiche di Monteveglio, che nel medioevo ebbe momenti di grande rilievo. Il castello fece parte delle terre matildiche dei Canossa e deve la sua fama alla resistenza contro l'assedio dell'imperatore Enrico IV. Il centro parco occupa l'edificio principale dell'antico nucleo rurale di San Teodoro, appena fuori del moderno abitato di Monteveglio, nella corte e nei prati circostanti si sviluppa un sentiero natura accessibile a non vedenti e disabili. Da anni il parco svolge un'intensa e proficua attività di educazione ambientale che coinvolge le scuole con metodologie e contenuti innovativi. Tutta l'area è nota per la tradizione del vino locale e della buona tavola: vi ha sede il Consorzio Vini dei Colli Bolognesi.

Quando visitare Monteveglio: gli eventi stagione per stagione

Non c'è un periodo ideale per visitare Monteveglio, visto che è un posto bello e suggestivo in ogni stagione.

Festa di Primavera: maggio

Feste da Medioevo: giugno

Fantasylandia un mondo per i bambini: settembre

Festa della Saracca: marzo

Corti, Chiese e Cortili: da maggio a settembre

Iniziative di Natale: dicembre

Pignoletto Wine Festival: periodo variabile

Cosa si mangia a Monteveglio: viva il tartufo annaffiato dal Pignoletto

La straordinaria ricchezza di prelibatezze enogastronomiche tipiche rappresenta senza dubbio il migliore biglietto da visita di Valsamoggia. Si tratta di un paniere composito e appetitoso, fatto di cibi e di vini di alta qualità, che si fonda sulle antiche tradizioni agroalimentari di questa terra: prodotti rimasti nel tempo fedeli ai gesti di una volta, con quell’attenzione alle esigenze di qualità e genuinità oggi sempre più apprezzate.

Il Tartufo Bianco Pregiato dei Colli Bolognesi è una vera e propria produzione di eccellenza della gastronomia dell’Appennino e Savigno è certamente tra i territori in cui questa vocazione è più forte. Qui, a novembre, si danno appuntamento per tre weekend gourmet appassionati in occasione della sagra dedicata appunto al tartufo: programma e tutte le informazioni sono su www.tartufosavigno.com. Il festival del tartufo è innanzitutto offerta gastronomica d’eccellenza, nata dalla collaborazione tra pro loco, ristoratori e associazioni di Savigno e Valsamoggia; ma ci sono anche mercatini e bancarelle (da segnalare quello del vecchio e dell’antico) ad animare festosamente le vie del paese, iniziative culturali, passeggiate e laboratori tutti dedicati al tartufo.

Pignoletto è il nome del vitigno autoctono da cui si ottiene questo vino unico, delizioso ed esclusivo: è giustamente considerato il “Re dei Colli Bolognesi”. Il vino ha un bel colore giallo paglierino scarico con riflessi verdolini e il profumo delicato, fruttato e intenso dei fiori di biancospino, dal sapore secco, armonico, asciutto e abbastanza persistente; inoltre è fresco di acidità. Viene prodotto in varie tipologie: fermo, con caratteristiche e tipicità inalterate, frizzante a fermentazione naturale oppure spumante, con metodo Charmat a rifermentazione termo-regolata in autoclave o Classico con rifermentazione in bottiglia; superiore con gradazione alcolica naturale delle uve del 12% vol. La produzione delle uve, la vinificazione e l’imbottigliamento devono avvenire nella zona tipica del comprensorio in bottiglie del tipo “bordolese a spalla alta” con tappo raso in sughero e l’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve. La tipologia Frizzante può essere messo nella bottiglia appositamente studiata e prodotta per il Consorzio dei Colli Bolognesi. La tipologia frizzante è un ottimo aperitivo in quanto fruttata, delicata e leggera, è perfetta con antipasti all’italiana, di pesce e tigelle, verdure e uova. La tipologia ferma, sia Superiore che Classica è da tutto pasto, ma soprattutto con carni bianche e formaggi freschi che ne valorizzano le caratteristiche. Apprezzabile in ogni occasione poiché allieta qualsivoglia incontro e, per coglierne appieno la tipicità, si consiglia di degustarlo giovane, stappando al momento a 8°-10°C.

Ma vogliamo dimenticare il (non "lo") gnocco fritto? Un prodotto alimentare tipicamente emiliano, che trova nella Valle del Samoggia una delle zone a più alta densità di ristoranti specializzati. Nel resto della provincia di Bologna viene chiamato crescentina (nome che, tanto per complicare le cose, nella montagna modenese indica la tigella). Farina di frumento, sale, strutto e lievito sono gli ingredienti: il gnocco che si ottiene impastandoli viene fritto, secondo la tradizione, in abbondante strutto bollente. In un attimo si gonfia ed è subito pronto per essere gustato con i celebri, ma mai sufficientemente celebrati, salumi bolognesi. La Sagra del gnocco fritto a Castello di Serravalle è un appuntamento di grande attrazione e nel Guiness dei primati per il gnocco fritto più grande mai preparato.

Dove mangiare e dove dormire a Monteveglio

Ecco qualche trattoria/ristorante del luogo: la Trattoria dai Mugnai in via del Mulino, ristorante Ponte Rosso in via dei ponti, Trattoria del Borgo in via San Rocco. Tutti considerati dalle forchette del web e non solo degli ottimi rifugi per gli amanti del cibo buono, che in questa zona a dire il vero, non manca. E se si vuole allungare il soggiorno e trascorrere una notte magica (fresca d'estate certamente molto più che a Bologna) ecco che si può bussare alla porta: Locanda Gli Ulivi, Corte d'Aibo, Ca' Gioiosa, Locanda La Tagliolina. E sulle mappe e i siti online ne trovate altrettante, tutte bellissime.

MEMO - Cosa vedere assolutamente a Monteveglio

Cosa non perdere dunque nella nostra gita a Monteveglio? Fra i monumenti e i luoghi da vedere per forza certamente: la Porta ad Arco, le due torri storiche, la Casa di San Benedetto e l’Oratorio di San Rocco.