Nissan Alma apre un nuovo sito a Imola e punta sull’ecosostenibilità

La concessionaria Nissan Alma inaugura un nuovo sito a Imola, in Via Selice 207, in una zona ad alta vocazione commerciale, in prossimità del centro storico della città. La nuova sede, che offre servizi di vendita con uno showroom di circa 250 metri quadri e di assistenza con un’officina di oltre 500 metri quadri, si aggiunge alle altre due sedi di Bologna e San Lazzaro di Savena. Alma consolida la sua posizione di concessionaria Nissan con esclusiva su Bologna e provincia e cresce anche in termini di organizzazione, che ora conta in totale 30 dipendenti distribuiti sulle tre sedi, 6 dei quali assunti di recente per il nuovo sito di Imola. Con un impianto fotovoltaico installato sul tetto della struttura e una colonnina di ricarica rapida per veicoli elettrici, il nuovo sito si distingue per il suo carattere ecosostenibile. Imola è inoltre il nuovo avamposto di promozione della mobilità elettrica, che vede Alma già molto attiva su Bologna, dove ha siglato una partnership con la cooperativa Taxi Cotabo per la fornitura di Nissan LEAF.

Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, ha commentato: “Alma è partner Nissan dal 2009 e negli anni è cresciuto pur confrontandosi con un mercato competitivo come quella di Bologna. L’inaugurazione del nuovo sito avviene in un periodo molto importante per Nissan. Siamo infatti nel pieno del lancio commerciale del nuovo Qashqai, che è parte di un piano di rinnovo della nostra gamma iniziato a febbraio 2020 con il nuovo Juke, proseguito ad aprile 2021 con Micra GPL e che dopo Qashqai vedrà, nel 2022, l’arrivo di Ariya e del nuovo X-Trail.”

La terza generazione di Qashqai è disponibile nella versione mild hybrid da 140 e 158 CV, una tecnologia ibrida caratterizzata da motore brillante ed efficiente, bassi consumi ed emissioni ridotte, abbinabile al cambio manuale a 6 rapporti o nuovo cambio automatico Xtronic, con sistema di trazione 2WD o 4WD. Il mild hybrid offre ottime opportunità nel mercato locale in cui la quota di ibrido ha raggiunto il 32,6%, un valore superiore alla media nazionale. Il nuovo Qashqai, dal design dinamico ed elegante, nasce sulla nuova piattaforma CMF-C più rigida e leggera, che insieme a nuove sospensioni e ammortizzatori più efficienti e al nuovo sterzo più preciso e diretto aumentano il comfort, il piacere di guida e il comportamento dinamico della vettura. Ricca la dotazione tecnologica per il comfort, la sicurezza e la connettività. Nuovo quadro strumenti digitale multifunzione da 12,3” ad alta definizione e nuovo Head-Up display da 10,8’’, il più ampio del segmento, fornisce informazioni sull’itinerario o di assistenza alla guida nel campo visivo del guidatore. Nuovo anche il sistema di infotainment, con schermo digitale touch HD da 9” e nuova interfaccia grafica. Sistema di assistenza alla guida ProPILOT, ora con con Navi-link, regola accelerazione, frenata, stop e ripartenza nella singola corsia, legge tramite una telecamera i segnali stradali e adatta automaticamente la velocità della vettura, acquisisce i dati dal navigatore e regola la velocità nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali. Inoltre, grazie all’app NissanConnect Services è possibile tramite smartphone o dispositivi Alexa e Google gestire a distanza il clacson, le luci, l’apertura/chiusura delle portiere. Il sistema, inoltre, prevede l’opzione di notifica in caso di superamento di una soglia di velocità, orario o zona preimpostata.

Sergio Morini, titolare della concessionaria ha dichiarato: “Negli ultimi anni siamo cresciuti molto in termini di fatturato, volumi di vendita e risorse umane. I successi delle aziende nascono dalle persone e noi possiamo contare su una squadra altamente professionale e motivata. Il nuovo sito rappresenta un’opportunità per nuove sfide, una delle quali è renderlo il più importante showroom ecosostenibile di Imola”.