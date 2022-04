Il primo concorrente del Telepass è bolognese: arriva sul mercato UnipolMove

Il Telepass ha il suo primo concorrente: è arrivato infatti sul mercato UnipolMove, sviluppato dalla società controllata UnipolTech. Si tratta di un dispositivo per viaggiare di proprietà del gruppo bolognese, acquistabile online, su app o in una delle agenzie UnipolSai presenti In Italia.

Come funziona? Costa un euro al mese, e i primi 6 mesi sono gratis. E' possibile collegare anche un secondo dispositivo al costo di 0,50 euro mensili.

Le porte dedicate al pedaggio UnipolMove sono identificabili grazie al logo dell’Unione Europea: di fatto si entra e si esce dalle corsie Telepass che la riportano. Inoltre UnipolMove consente di pagare altri servizi legati alla mobilità, quali il parcheggio sulle strisce blu e l'accesso alle zone a traffico limitato, del bollo e delle multe, nonché il rifornimento di carburante.

È prevista anche una serie di sconti, studiata con altre aziende, per l'accesso agevolato a servizi di mobilità e non solo, a cominciare dal noleggio a lungo termine.