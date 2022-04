La Lamborghini Huracan 20.000 verso Montecarlo

È di colore grigio opaco e destinata a un cliente del principato di Monaco, la Huracán numero 20.000 uscita dallo stabilimento di Sant'Agata Bolognese della Lamborghini.

La Huracán Super Trofeo Omologata rappresenta il modello di punta dell'ampia famiglia Huracán che, sin dal suo primo lancio nel 2014 e grazie al suo motore aspirato, ha conquistato il mercato dei bolidi di lusso. "Eravamo convinti che la Huracán avrebbe scritto un nuovo capitolo della storia di Lamborghini e così è stato", è il bilancio di Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegato di Automobili Lamborghini.

"La Huracán ha segnato un'evoluzione in fatto di design, know-how tecnologico e dinamica di guida, collezionando record su pista e di vendite. È stata progettata per essere una vettura che regala le emozioni di una supersportiva in ogni situazione, dalla guida quotidiana al circuito", spiega Winkelmann.

"Ogni derivato che si è susseguito è rimasto sempre fedele a questa filosofia, mentre per quanto riguarda il mondo delle corse la Huracán non è solo la protagonista del campionato monomarca Lamborghini Super Trofeo, ma ha anche dimostrato in tutto il mondo il suo primato nel campionato GT3", rivendica il numero uno della Casa del Toro. La Huracán è al centro della scena da otto anni, confermando una forte attrattività grazie alla sua ampia gamma di versioni: 12 stradali e tre da corsa. Dal 2014, il 71% dei clienti Huracán ha scelto la versione coupé, mentre il 29% ha optato per le versioni open-air. Il mercato principale di questa vettura è rappresentato dagli Stati Uniti, con più del 32% di esemplari consegnati negli ultimi otto anni, seguiti da Regno Unito e Cina. E il successo dura ancora oggi: i modelli Huracán hanno infatti contribuito al record di vendite stabilito nel 2021. (Dire)