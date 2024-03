Mechinno si riconferma fornitore ufficiale Ducati per il 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Mechinno srl, società fondata nel 2006, con sede a Calderara di Reno (BO), fornitrice di servizi ad alto valore aggiunto di progettazione, ingegneria e prototipazione per le aziende manifatturiere, annuncia di aver rinnovato con Ducati Motor Holding una partnership che la vede come ‘Fornitore Ufficiale’ per tutta la durata del 2024. Tale accordo è stato siglato anche per quest’anno, a conferma della qualità dei servizi e dell'impegno che contraddistinguono Mechinno nell'offrire supporto alla celebre casa motociclistica di Borgo Panigale. Essere designati come Fornitore Ufficiale Ducati è un riconoscimento prestigioso, riservato a un gruppo selezionato di aziende che contribuiscono con prodotti e servizi di elevato profilo allo sviluppo delle moto Ducati. "Per Ducati è fondamentale poter contare sulla collaborazione dei migliori partner per affrontare con tempestività ed efficienza le sfide del nostro settore. E, in effetti, Mechinno continua a rappresentare per noi un partner chiave, fornendo servizi di ingegneria, progettazione meccanica e prototipazione con elevate competenze e professionalità” ha dichiarato Vincenzo De Silvio, Direttore Tecnico di Ducati Motor Holding. Lavorando a stretto contatto con Ducati negli anni, Mechinno ha sempre mirato a sostenere il marchio italiano nello sviluppo di motociclette caratterizzate da eccellenza ed esclusività; la sua inclusione tra i Fornitori Ufficiali Ducati conferma i risultati positivi di questa collaborazione e il livello di soddisfazione raggiunto da entrambe le parti. “Siamo molto orgogliosi di far parte di un’esclusiva cerchia di fornitori ad alto valore aggiunto per Ducati, e che la professionalità e la qualità dei servizi di Mechinno vengano pienamente e ufficialmente riconosciute. La nostra lunga esperienza in ambito automotive e motorsport, effettivamente, ci consente di mettere a disposizione dei nostri prestigiosi clienti un ricco know-how e competenze specifiche in questo settore” ha poi commentato Fabio Di Martino, CEO di Mechinno srl. La partnership tra Ducati e Mechinno, frutto di anni di collaborazione e sinergia, si basa sull'eccellenza delle due aziende e sulla reciproca fiducia, confermando un sodalizio proficuo che guarda con fiducia al futuro. Informazioni su Mechinno Fondata nel 2006 dall’imprenditore Fabio Di Martino, Mechinno è oggi una realtà composta da 145 persone, con sede principale a Calderara di Reno (BO) e una ufficio a Milano, che fornisce alle imprese manifatturiere servizi industriali di alto livello, flessibili e personalizzabili, che vanno dal concept, al design, alla progettazione alla produzione prototipale. L’obiettivo di Mechinno è quello di mettere a disposizione delle aziende un supporto ingegneristico, basato su un elevato livello di know-how e competenze, aiutandole a sviluppare prodotti innovativi, con un alto standard di qualità e caratterizzate da tecnologie sempre più avanzate. Con una presenza consolidata su mercato italiano, Mechinno si propone come un importante asset strategico per progetti, in particolare, in ambito automotive, motorsport, industrial machinery e agriculture/off highway.