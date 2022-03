red bull soapbox race: arriva a bologna la corsa di auto senza motore dove chiunque può diventare l’eroe della giornata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Dopo quattro anni ritorna in Italia la Red Bull Soapbox Race: il gran premio unico nel suo genere e super ecologico, dedicato alle automobili senza motore, che vivrà la sua prima volta a Bologna, domenica 26 giugno. Per prendere parte all'evento, i piloti/progettisti avranno a tempo fino al 7 marzo per compilare il form d’iscrizione su www.redbull.com/soapboxraceitalia e consultare anche l’Application Kit. L’11 marzo ci sarà la selezione delle 40 macchine finaliste, che dovranno stupire dal punto di vista creativo, ma dovranno anche essere in grado di correre ricorrendo solo alla spinta dei 4 componenti dell’equipaggio e sfruttando la forza di gravità. I 40 team selezionati avranno poi circa tre mesi di tempo per progettare e costruire la propria soapbox e per ideare anche una coreografia che dovrà essere parte integrante della performance, per convincere la giuria lasciandola senza fiato. Infatti, oltre al tempo impiegato per tagliare il traguardo, saranno valutati altri tre aspetti: originalità, stravaganza e spirito d’inventiva. Su 40 team finalisti, 5 di essi saranno scelti esclusivamente tra i progetti realizzati da Studenti regolarmente iscritti ad una delle Università Italiane. Come per i primi tre team classificati, anche il miglior progetto universitario prevede un premio prestigioso: si tratta di un voucher valido per una visita guidata alla Factory della Scuderia di F1 Alphatauri a Faenza (FC). La Red Bull Soapbox Race ritorna in Italia dopo l’edizione del 2018, che si era svolta a Roma nella splendida cornice di Villa Borghese, ottenendo un clamoroso successo.