Elfi alla scuola elementare e al reparto di nefrologia pediatrica

Natale 2021: gli elfi di Castel Guelfo The Style Outlets cambiano casa! Una delegazione è partita alla volta della scuola elementare di Bologna e del reparto di nefrologia pediatrica dell’ospedale cittadino 20 dicembre 2021 - Elfi grandi e piccini, con l’immancabile costume verde e rosso e con l’aria sorridente hanno fatto compagnia ai visitatori e ai dipendenti di Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets per le ultime due stagioni natalizie. Complice un nuovo allestimento dei centri per le festività, NEINVER - leader europeo a cui fa capo la gestione dei centri - ha deciso di lanciare una campagna digitale per identificare enti pubblici o associazioni benefiche interessati ad accogliere presso le proprie strutture i simpatici elfi e dar loro una nuova casa. In men che non si dica, oltre 400 elfi di peluche, 20 elfi da esterno e 1 super elfo gigante da 4 metri di allegria sono stati adottati. A chiedere di poterli ospitare scuole dell’infanzia, associazioni benefiche e reparti ospedalieri. In particolare, nell’area lombardo piemontese hanno aderito all’iniziativa la scuola per l’infanzia di Agrate Conturbia, la scuola elementare di Vicolungo, il Comune di Greggio, l’oratorio di San Grato di Torino, la sezione oncologica dell’ASL torinese e la Fondazione Scuola dell’Infanzia di Varese. Nell’area bolognese, invece, hanno deciso di accogliere gli elfi sia la scuola elementare di Bologna, sia l’associazione Il Sogno di Stefano, impegnata a portare gioia ai bambini del reparto di nefrologia e urologia pediatrica dell’Ospedale di Bologna. Omar El Jarrah, Marketing manager di NEINVER in Italia, spiega “La nostra strategia gestionale è ispirata a principi di sostenibilità e di valorizzazione territoriale. Grazie a una buona collaborazione con le autorità e associazioni locali, siamo riusciti a portare un sorriso a qualche bambino. Un modo davvero semplice per creare valore per la comunità, oltre che un esempio di come sia possibile pensare e agire in chiave di economia circolare, quando esiste collaborazione tra pubblico e privato”. *********** NEINVER NEINVER è una multinazionale immobiliare di origine spagnola specializzata nella gestione, sviluppo e investimento di asset commerciali e logistici. Leader nella gestione di outlet in Spagna e Polonia e player numero 2 a livello europeo, ha due brand proprietari: The Style Outlets e FACTORY. Fondata nel 1969, NEINVER gestisce 18 centri outlet, 5 retail park (includendo i progetti in via di sviluppo) e più di 800 marchi in sei Paesi europei: Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Paesi Bassi. In linea con il suo impegno per la sostenibilità, NEINVER ha certificato il 90% dei centri che gestisce in Europa secondo la prestigiosa certificazione BREEAM In-Use e quattro standard ISO (9001, 14001,5001 e 45001). www.neinver.com