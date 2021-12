Via a nuova campagna di crowdfunding “la NaturaSì fa Musica”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Prosegue la sinergia tra l'Associazione Senzaspine e NaturaSì – due realtà differenti ma con il comune scopo di investire sul territorio utilizzando la cultura per il futuro delle nuove generazioni – con la campagna crowdfunding "la NaturaSì fa musica… la storia continua", il cui ricavato sarà devoluto alla Scuola di Musica Senzaspine per le borse di studio a sostegno delle famiglie in difficoltà. La Scuola di Musica Senzaspine, con sede al Mercato Sonato, è attualmente al suo quinto anno di attività e conta oggi più di 250 iscritti tra bambini, ragazzi e adulti. Affiancando all’alta formazione artistica un grande impegno per permettere l’accessibilità dello studio della musica a tutti, è l’unica scuola sul territorio ad offrire una varietà di costi tarata sul reddito familiare e a prevedere borse di studio e scontistiche per l’iscrizione. Dopo la prima campagna dello scorso anno, che ha portato grandi risultati grazie ai numerosi donatori che hanno permesso a 40 bambini in difficoltà economica di frequentare la Scuola di Musica Senzaspine, si replica dunque con “la NaturaSì fa musica… la storia continua”, dal 10 dicembre al 09 gennaio. Obiettivo sempre più ambizioso, per far sì non solo che i giovani musicisti iscritti nel 2020 continuino i loro studi, ma anche che nuovi allievi possano iniziare un percorso all'interno della Scuola. Oltre ai corsi di strumento, canto e teoria, la Scuola di Musica Senzaspine porta avanti diverse attività, come l’Orchestra Senzaspine Junior (che conta più di 100 bambini e ragazzi), i campus estivi al Mercato Sonato e il Corso di Perfezionamento Musicale a Riolo Terme, il Coro di Voci Bianche e il Coro degli Stonati. Tutte iniziative importanti che NaturaSì ha scelto di continuare a sostenere. Le donazioni potranno effettuarsi sino al 09 gennaio collegandosi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma di crowdfunding e social innovation - cercando la campagna "La Natura Sì Fa Musica...la storia continua!". Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/la-naturasi-fa-musica-la-storia-continua/