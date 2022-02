“Normale” il nuovo singolo della band bolognese La Tessitoria eco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

La Tessitoria Eco nasce a Bologna. Nel 2018 esce “Ecos”, l'album d'esordio, realizzato con la produzione di Carmelo Pipitone (Marta sui Tubi, ORK, Dunk), Davide Paolini (MCN) e Andrea Brasolin (fonico di Laura Pausini e Festival Sanremo 2020). “Ecos” ottiene buoni riscontri dalla critica, diversi passaggi in radio ed è portato in tour per varie date tra Emilia Romagna e Lombardia.Con il videoclip "Nato Tardi", realizzato dall'amico Antonio G. Bruno, si aggiudicano il premio "Popolo della rete" del Tanaliberitutti contest.Al lavoro per il secondo disco, suscitano la curiosità di Fausto De Bellis (Chitarrista Revenience, Magenta#9), da cui nasce la collaborazione per la produzione dell'album “Nessuno se ne accorge”, che contiene otto brani inediti della band ed un omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti, con le versioni rivisitate e personali di “Anna e Marco” e di “7 e 40”. La Tessitoria Eco sono: Alessandro Barbaro - Voce Diego Della Riva - Chitarra Gabriele Ghetti - Chitarra Alessandro Poggi - Batteria Nevio Taglieri - Basso Distribuzione e promozione: (R)esisto www.facebook.com/LaTessitoriaEco www.instagram.com/latessitoriaeco