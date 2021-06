Tecnologici, capienti e sicuri: due nuovi van Renault tutti da scoprire

È difficile trovare un settore che nell’abbia vissutoradicali e processi di trasformazioni tantocome quelli che hanno vistoil mondo dell’

Il progresso esponenziale della tecnologia da un lato e la diffusione massiva di sistemi digitali in grado di assistere gli automobilisti e rendere più sicura la loro esperienza di guida dall’altro, hanno portato alla nascita di una nuova generazione di veicoli commerciali, più connessi e più sicuri.

Alla scoperta dei pratici furgoncini Renault

Tra le ultime novità più interessanti sbarcate sul mercato, ci sono indubbiamente i due nuovi van di Renault: Nuovo Renault Express Van e Nuovo Renault Kangoo Van.

Renault Express Van – grazie a una sapiente organizzazione degli spazi che restituisce una lunghezza di carico di ben 1,91 m – è il furgoncino da lavoro a 2 posti con il miglior rapporto tra lunghezza di carico e lunghezza totale del veicolo. Inoltre, una serie di innovativi equipaggiamenti tecnologici, rendono la guida estremamente sicura.

Con Rear View Assist, per esempio, il guidatore può vedere in fronte a sé, grazie a uno schermo digitale, tutto quel che viene rilevato dalla telecamera presente sul retro dei veicolo. A loro volta, lo specchio grandangolare Wide View che amplia il campo visivo laterale e il Blind Spot Warning che segnala sullo specchietto la presenza di veicoli finito nell’angolo cieco del van, contribuiscono a rendere la guida di questo furgoncino Renault sicura e confortevole.





Nuovo Renault Kangoo Van, invece, è un furgoncino da lavoro da 2 a 4 posti ed è dotato delle più avanzate strumentazioni tecnologiche sviluppate dal marchio automobilistico francese: l’innovativo sistema di apertura “Open Sesame by Renault” rende estremamente semplici e rapide le operazioni di carico e scarico. La frenata attiva d’emergenza e il sistema automatico per il mantenimento della corsia garantiscono una tenuta della strada ottimale e fanno di Renault Kangoo Van un veicolo funzionale sia per il traffico urbano sia per i lunghi tragitti.

Infine, grazie al sistema multimediale Easy Link – compatibile con Android Auto™ e Apple CarPlay™ – chi guida ha la possibilità di collegare il proprio smartphone per essere sempre connesso e gestire comodamente dalla console display le principali applicazioni senza distrarsi nella guida.





Competenza ed esperienza: passa in concessionaria per un consiglio

Per scoprire in prima persona tutte le caratteristiche dei nuovi van Renault e le offerte dedicate, passa presso le sedi – entrambe a Bologna, una in Via Ferrarese 215 e una in Via Giuseppe Dozza 12 – di Draghetti Srl.

Il personale della concessionaria – vero e proprio punto di riferimento per gli automobilisti del territorio grazie a oltre 40 anni di esperienza – ti consiglierà sulla scelta più idonea e adeguata alle tue esigenze professionali, grazie a una profonda conoscenza del mercato automotive e delle soluzioni che esso è in grado di proporre.