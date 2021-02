La pandemia ha colpito duramente il mondo del lavoro, ma non in tutti i settori

La pandemia da Covid-19 ha avuto ripercussioni, in maniera trasversale, sulle vite e sulla quotidianità di tutti.

Anche la situazione lavorativa degli italiani, che già non era rosea, è ulteriormente peggiorata.

Covid-19, lavoro e dati Istat

La stima fornita dall’Istat, in effetti, presenta una situazione poco incoraggiante; prendendo in considerazione il periodo che va da febbraio 2020 (che coincide con l’inizio dell’emergenza sanitaria) a dicembre 2020, in merito all’occupazione, sono stati registrati 426 mila posti in meno.

A pagare lo scotto di una situazione così preoccupante sono, in particolare, i giovani e le donne.

Infatti, già solo approfondendo i dati riguardanti dicembre 2020, si scopre che 101 mila persone hanno perso il posto di lavoro: di questi, 99 mila erano donne.

La disoccupazione giovanile, purtroppo, ha subito un’impennata, attestandosi sul 29,7%, rendendo l’Italia fanalino di coda dell’Europa.

Sempre considerando dicembre 2020, si evince che il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 9%, unito ad un altro dato che dovrebbe allertare: l’elevato livello di persone inattive. Infatti, c’è stato un incremento di 42 mila individui in più, sui 482 mila dell’anno.

La panoramica attuale dovrebbe far riflettere sulle iniziative prese e sul loro reale valore, nonché trovare un modo diverso di approcciarsi al mercato del lavoro, che cambia e si evolve costantemente.

Fortunatamente però, ci sono anche settori che sono andati in controtendenza e che sono riusciti ad affrontare l’emergenza limitando al minimo le perdite o, addirittura, facendo crescere la propria attività.

È, per esempio, il caso del settore dell’editoria.

Crescita dell’editoria durante il 2020

Dopo un inizio 2020 difficoltoso infatti, il settore è riuscito ad affrontare bene la crisi.

I dati forniti da Nielsen offrono una chiara panoramica: se dal 1 gennaio al 3 maggio, l’editoria aveva perso 134 milioni di euro, con un calo di copie vendute di 8 milioni (rispetto all’anno precedente), nel corso dell’anno è poi riuscita a recuperare.

L’editoria varia è cresciuta del 2,4%, con un incremento economico di 1,54 miliardi di euro.

Per editoria varia, si considerano i libri per bambini, per ragazzi, narrativa e saggi.

Nel compendio, vanno anche considerati ebook e audiolibri.



Anche a livello europeo, la situazione è piuttosto buona: il rapporto dell’AIE (Associazione Italiana Editori) evidenzia che, in Italia, la vendita di libri cartacei è aumentata dello 0,3%, rispetto a Francia e Germania che invece, hanno visto un calo rispettivamente del 2% e del 2,3%.

Nuove opportunità di lavoro

A riprova del buon andamento del settore dell’editoria, vi sono anche le offerte di lavoro disponibili: quando il mercato del lavoro si movimenta, è sempre un segnale positivo.

Mediacenter, ad esempio, che opera nel settore giornalistico/editoriale, si è attivata per ampliare il proprio organico.

Il relativo ufficio marketing cerca 10 profili part/full-time per attività di marketing telefonico.

Per potersi candidare, vengono richiesti disponibilità immediata, determinazione e ottime capacità dialettiche

Viene offerto fisso mensile di € 1200, più elevati incentivi e possibilità di crescita professionale in ambito giornalistico editoriale.

La sede di lavoro si trova al centro di Bologna.



Per inviare il proprio curriculum, o ricevere informazioni riguardo all’offerta, è possibile inviare una mail all’indirizzo direzione.internationalgroup@gmail.com, oppure chiamare il numero 051.296.1145.