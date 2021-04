Ottima dialettica e forte motivazione: requisiti importanti per lavorare nel telemarketing

Lavorare attualmente nel marketing telefonico è molto differente rispetto ad un decennio fa: si tratta, infatti, di una realtà che è molto cambiata e migliorata negli anni.

Se un tempo era considerato un lavoro che serviva ad arrotondare lo stipendio della propria occupazione principale, oppure si traduceva nella possibilità di avere una piccola entrata, oggi non è più così.

Si tratta infatti di un impiego regolare e serio, con un inquadramento preciso, fisso e incentivi; per questo, sono sempre di più le persone che scelgono di farne la propria mansione principale.

Requisiti per lavorare nel marketing telefonico

Come in tutti i settori, avere una propensione per questo tipo di lavoro è un vantaggio: i requisiti per operare al meglio sono la capacità di relazionarsi con gli altri e buone doti comunicative.

Il tempo a disposizione, infatti, non è molto (le persone, si sa, sono sempre di fretta) e capire subito il tipo di cliente con cui ci si sta interfacciando, permette di essere il più incisivi possibile. Senza contare poi l’importanza dell’effetto prima impressione, che vale anche per i contatti telefonici, cui aggiungere la capacità di ascoltare l’interlocutore per porsi sempre in maniera positiva e cortese.



Ovviamente, poi, è necessario conoscere a fondo il prodotto che si sta proponendo. In questo, viene in aiuto l’azienda; nella maggior parte dei casi vengono erogati corsi di formazione e procedure ad hoc, per preparare i propri dipendenti al meglio.



Se ci si sente portati per questo tipo di lavoro, c’è un’interessante occasione professionale.



Opportunità lavorativa nel settore giornalistico/editoriale

L'ufficio marketing della Mediacenter, azienda che opera nel settore giornalistico/editoriale, cerca per ampliamento organico 10 profili part/full-time; l’attività da svolgere è di marketing telefonico. I requisiti richiesti sono: disponibilità immediata, determinazione e ottime capacità dialettiche.



Mediacenter offre fisso mensile di € 1.200, più elevati incentivi e possibilità di crescita professionale in ambito giornalistico editoriale.

La sede di lavoro si trova a Bologna centro.



È possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo mail direzione.internationalgroup@gmail.com.

Per ricevere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 051/2961145.