Scopri perché è necessaria un’evoluzione del fitness

I temi di benessere e fitness, negli ultimi anni, hanno riscosso notevole successo, portando ad una crescita costante del settore.

Il motivo è presto detto: sempre più persone svolgono un lavoro sedentario e molto tempo libero viene passato sul divano davanti alla tv.

Per invertire questa tendenza, quindi, chi vuole prendersi cura di sé stesso e migliorare la propria condizione psicofisica, si dedica all’attività sportiva.

Tra l’altro, iniziare ad allenarsi in maniera continua, instaura un circolo virtuoso: facendo esercizio fisico, infatti, si producono endorfine (ormone del buonumore), che fanno stare bene...quindi, quando si comincia, non si vuole più smettere!

Purtroppo, però, la pandemia in atto ha cambiato le carte in tavola, sia per chi fruisce di ambienti come le palestre, sia per chi offre tale servizio.

Gli utenti hanno nuove necessità, incompatibili con la canonica idea di palestra con orari costrittivi, file alle macchine e spogliatoi inagibili a causa degli assembramenti.

Il format vincente, per coloro che operano nel settore, è dato dall’orientarsi, sempre più, verso un modo attento e curato di rivolgersi al cliente, disponendo ampi spazi dove allenarsi, in un ambiente le cui condizioni igieniche siano ineccepibili grazie ad un’accurata pulizia.

La flessibilità oraria, poi, è un valore aggiunto estremamente apprezzato.

In tal senso, Bologna si sta allineando alle altre metropoli italiane: a breve, infatti, aprirà Anytime fitness, la prima palestra aperta h24, 7 giorni su 7!

Questa disponibilità porta notevoli vantaggi, tra cui distribuire la frequenza dei clienti e quindi evitare momenti di affollamento; inoltre, permette ai mattinieri, nottambuli e turnisti di allenarsi liberamente, quando preferiscono.

Ovviamente, sono presenti servizi quali istruttori di sala gratuiti, moltissimi corsi con trainer e macchinari di ultima generazione.

Per quanto riguarda la pulizia, questa viene garantita da un team costantemente attivo durante le ore giornaliere.

Ecco un video di anteprima della palestra:

Proprio in occasione della prossima apertura, Anytime Fitness sta offrendo una promozione legata alla preiscrizione.

Se si vuole approfittare della promo in corso, è possibile recarsi presso Anytime Fitness, in Via Boldrini 16, dalle 9 alle 19.

Per restare aggiornati in merito a tutte le novità, si può seguire la pagina Facebook. Il momento migliore per iniziare ad allenarsi è ora!