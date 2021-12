I “Progetti del Cuore” realizzano un mezzo per i cittadini di Castel Maggiore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Si è tenuta mercoledì 1 dicembre la cerimonia con tanto di taglio del nastro per l’inaugurazione del nuovo mezzo di trasporto per l’Organizzazione Volontari Protezione Civile Onlus di Castel Maggiore. In questa occasione “I Progetti del Cuore”, avviati da qualche tempo sul nostro comune, rendono disponibile un nuovo mezzo di trasporto perfettamente attrezzato sia per le attività di Protezione Civile che per lo spostamento delle persone anziane e diversamente abili del territorio. L’iniziativa ha visto l’immediata disponibilità del mezzo al fine di permettere all’associazione di offrire i servizi di assistenza alla popolazione in maniera completamente gratuita. Questo grazie all’acquisto e alla fornitura del veicolo allestito sia con le attrezzature necessarie per la protezione civile sia con la pedana elettroidraulica per il trasporto di persone disabili. A ricevere il mezzo è stata l’Organizzazione Volontari Protezione Civile Onlus di Castel Maggiore, che ha a disposizione un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto dei cittadini diversamente abili e in stato di necessità. Da sempre l’Organizzazione Volontari Protezione Civile Onlus di Castel Maggiore organizza le tante attività che, soprattutto in questo difficile momento di emergenza sanitaria, sono in gestione alla Protezione Civile: dall’assistenza alla popolazione, ai presidi e sopralluoghi, alla ricerca delle persone scomparse, occupandosi anche di incendi e situazioni di pericolo, fino ai numerosi servizi che, da inizio anno e ancora oggi, vengono effettuati per l’attuale emergenza sanitaria: la consegna di mascherine e dispositivi di protezione, dei pasti, il presidio davanti alle strutture sanitarie e l’assistenza alla popolazione nei luoghi di pubblici. Il progetto è stato presentato mercoledì 1 dicembre presso la piazza della Pace a Castel Maggiore. All’inaugurazione, per festeggiare l’arrivo del mezzo, era presente il Presidente della Protezione Civile Stefano Pirotti, il Sindaco di Castel Maggiore Belinda Gottardi e gli imprenditori che hanno reso possibile, grazie la loro contributo, questo meraviglioso progetto. “Adesso la Protezione Civile può avere a disposizione un altro mezzo - spiega il Presidente Pirotti - per cercare di essere più efficienti quando serve. Il nostro scopo, da sempre, è quello di fornire ristoro a chi ha bisogno soprattutto in caso di calamità o fatti eccezionali, come alluvioni. Attraverso questo mezzo riusciamo a dare una mano concreta ai volontari, gravando in maniera minore anche sull’associazione. E’ un aiuto per la Protezione Civile, serve per il supporto verso le persone in difficoltà con interventi diretti sui luoghi impegnati da emergenze, ma ha anche una funzione sociale e si occupa di coprire tutta l’area dell’unione Reno Galliera: non solo Castel Maggiore, ma anche nei comuni limitrofi”. A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, che aveva presentato l’iniziativa all’inizio nell’ambito de ‘I Progetti del Cuore’: “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative con cui si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili, al punto di avermi guidato verso i “Progetti del Cuore” come quello che si sta portando avanti a Castel Maggiore: la vocazione di questa iniziativa è di contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”. Ed è stato proprio grazie alla partecipazione delle attività locali che si è potuta garantire l’esistenza di questo un servizio, che corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende che hanno aderito, oltre a trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, hanno potuto sostenere e aiutare i membri più fragili della comunità.