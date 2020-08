40° strage del 2 agosto: "No ai fascisti in piazza, faremo il corteo"

Alla vigili del 40° anniversario della strage del 2 agosto 1980, con le limitazioni imposte dalle disposizioni anti-covid, incalza la polemica per la manifestazione dei cosiddetti "revisionisti" che si ritroveranno alle 18 in Piazza Carducci. Al dissenso, già espresso dal deputato PD Andrea De Maria e dal portavoce di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, si aggiunge quello di diverse sigle, l'Assemblea anarchiche e anarchici imolesi, il Circolo Anarchico Camillo Berneri, il

Coordinamento Antifascista Murri, Potere al Popolo Bologna e provincia, Pratello R’esisite, Sindacato Generale di Base, Sindacato Cobas Lavoro Privato, le associazioni Bianca Guidetti Serra e Primo Moroni, Noi Restiamo e il Laboratorio Samschieramenti.

Le disposizioni anti-covid "chiudono alla possibilità della cittadinanza di partecipare in modo attivo e fattivo al ricordo ed alla costernazione per l’efferato delitto -e annunciano per le ore 9.15 in Piazza Nettuno - un corteo verso Piazzale Medaglie d’Oro. Le disposizioni anti-covid non fermano invece la manifestazione negazionista/fascista che è prevista in piazza Carducci il 2 agosto alle 18. Una provocazione che va fermata ad ogni costo".

"La sera del 2 agosto 1980 Piazza Maggiore era gremita e a chi paventava l’incidente (una bombola di gas) la piazza rispose unanime: la strage è fascista, la strage è di stato. Da 39 anni la cittadinanza bolognese e molte e molti che vengono anche da altre città, hanno percorso le vie di Bologna per non dimenticare, per chiedere verità, perché lo Stato apra i suoi archivi e permetta un accertamento giudiziario che da un punto di vista storico è ormai inoppugnabile".