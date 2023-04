25 aprile, l'Anpi sta con Marzabotto. "Presenza di Fontana e La Russa sarebbe inadeguata". Protesta di Fdi

L’Anpi condivide la scelta della sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi di non invitare il 25 aprile a Monte Sole esponenti di governo e presidenti di Camera e Senato. “Troverei inadeguata la presenza di Fontana o La Russa a Marzabotto. Salvo che da qui al 25 aprile non si ricredano e non abbiano il piacere di dire che si riconoscono nei valori dell’antifascismo presenti nella Costituzione sulla quale hanno giurato. Altrimenti quel giuramento è falso”, scandisce la presidente provinciale dell’Anpi Anna Cocchi.

La scelta della sindaca di Marzabotto

La sindaca di Marzabotto, già presidente nazionale del Pd, ha motivato la sua scelta per via delle recenti dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa su via Rasella, e quelle più datate del presidente della Camera Lorenzo Fontana sulla proposta di abolire la legge Mancino. Ma in generale, secondo Cuppi, “chi viene a fare l’oratore ufficiale deve difendere i valori dell’antifascismo e del 25 aprile”.

Il partito della Meloni all'attacco

Il suo intervento “credo sia la dimostrazione che qualcuno non intende il 25 aprile come una festa di pacificazione, una festa di tutti, ma che ancora celebra il 25 aprile solo come una festa di alcuni”, ribatte il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei. Ma per la presidente dell’Anpi questo pericolo non c’è. "Non si può strumentalizzare un evento che dovrebbe essere di tutta la collettività nazionale semplicemente per farne una battaglia campale di parte", afferma invece il capogruppo comunale di Fdi, Stefano Cavedagna. Ma la presidente dell'Anpi scuote la testa e ribatte: “Questa è la festa di tutti perché dal sacrificio dei partigiani è arrivata la libertà per tutti, anche per chi ha combattuto dall’altra parte”. Dopodiché, conclude Cocchi, “non possiamo parlare di condivisione solo il 25 aprile, bisogna essere coerenti e conseguenti lungo tutto l’anno”.