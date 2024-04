25 aprile, a Monte Sole il monologo di Scurati e il padre di Ilaria Salis

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È quasi tutto pronto a Monte Sole per le celebrazioni del 79esimo anniversario della Liberazione. Ma come ogni anno la ricorrenza è accompagnata dal un acceso dibattito politico. Questa volta è stato il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a definire la ricorrenza sostanzialmente divisiva. "Finché saranno questi i termini di una festa unificante come quella del 25 aprile, si indebolirà un momento fondante per la nostra storia repubblicana più che rafforzarla", sono le parole del ministro. Parole alle quali Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto, presentando le tante iniziative in programma per il 25 aprile per ricordare l'eccidio del Monte Sole, ha risposto senza mezze misure. “Il 25 aprile è divisivo per chi è fascista o ha nostalgie per il fascismo - ha detto Cuppi - altrimenti è una festa per tutti gli italiani, perché è una verità storica che tutta l’Italia sia stata liberata, dando la libertà anche a chi ha ancora nostalgie per Mussolini”.

Monte Sole simbolo di democrazia

L'appuntamento a Monte Sole, "luogo simbolo della democrazia nel nostro Paese", tra i più attesi per il 25 aprile. Ogni anno, però, le celebrazioni sono accompagnate da una scia di contestazioni e polemiche. Ma la sindaca Cuppi non ci bada. Molto più grave, per la prima cittadina di Marzabotto, è "il fatto che si difenda ancora il fascismo dopo 80 anni".

Tendenza è non solo "vergognosa ma anche molto preoccupante perché dentro al fascismo ci sono determinati anti-valori come la discriminazione, la censura, l’individuazione dei nemici, l’annientamento di chi la pensa diversamente. Tutto questo è fascismo”. Per Cuppi “va ben diviso quello che è un retaggio del fascismo e l’eredità dell’antifascismo", grazie al quale è nata la nostra Costituzione e "che anche oggi opera e ci dà la libertà”. È anche in corso "un tentativo di eliminare il valore della Resistenza", denuncia Cuppi che ricorda a lottare contro i nazi fascisti non siano state solo forze "di sinistra" ma "tutti coloro che si sono poi seduti a scrivere la Costituzione".

Anche il padre di Ilaria Salis e il monologo di Scurati

Per il 79esimo anniversario della Liberazione è previsto un programma particolarmente ricco. Anche dal palco delle celebrazioni del 79esimo anniversario della strage di Marzabotto a Monte Sole verrà letto il monologo di Antonio Scurati che non sarà trasmesso nel programma di Serena Bortone ‘Che sarà…’ su Rai 3. Ad annunciarlo è la sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi che ha presentato le tante iniziative in programma con il presidente del comitato Onoranze Caduti di Marzabotto, Valter Cardi, nella sede della città metropolitana di Bologna. “Sarà una giornata ricca di eventi che riguardano sia il passato sia il futuro”, aggiunge. Tra i tanti ospiti presenti, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ma anche il padre di Ilaria Salis, Roberto. Tra i tanti artisti presenti anche Andrea Pennacchi, Moni Ovadia, Max Collini oltre ai giornalisti Aldo Cazzullo e Gabriele Del Grande e tanti altri ospiti. "Se il tempo ce lo consentirà contiamo di avere una presenza ben oltre le 10mila persone", dice il presidente del Comitato onoranze Caduti di Marzabotto, Valter Cardi.

“Quello che ha detto Scurati – aggiunge la sindaca – noi lo diciamo ogni anno dal palco della commemorazione. Anche sul nostro placo ci sarà uno spazio per leggere il suo monologo perché quello che è successo è una vera e propria censura, nonostante poi le motivazioni” della mancata messa in onda “siano state annacquate”. “Come noi la denuncia la facciamo ogni anno a Monte Sole – prosegue – la faremo anche in questo caso”. “Ci sono degli atteggiamenti che portano purtroppo alla censura – sottolinea la sindaca di Marzabotto – e alla presenza eccessiva anche sui media della cultura di governo”.

L'invito a Mattarella

L'appuntamento più sentito, però, resta quello per gli 80 anni della strage di Monte Sole, il prossimo 6 ottobre, appuntamento per il quale è stato invitato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Vogliamo lanciare da Monte Sole un messaggio di pace per dire no alla guerra da questo luogo”, che “è un luogo di libertà e democrazia e quello è il luogo dov’è nata la democrazia nel nostro Paese”, dice Cardi che al Capo dello Stato ha "scritto quattro o cinque lettere – dice - ma non siamo riusciti ancora ad avere una risposta positiva".