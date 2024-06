40 anni fa la morte di Berlinguer: quei comizi in Piazza Maggiore gremita

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Moriva 40 anni fa, l'11 giugno del 1984 a Padova. Dalla sua morte, la figura di Enrico Berlinguer è quasi avvolta da un alone di leggenda ancora oggi, a 40 anni dalla sua morte. Incisivo e di poche parole penetranti, rispecchiava il suo carattere "etnico", di sardo sassarese.

Belinguer a Bologna

Tra le presenze più importanti sotto le due torri, il XII congresso a Bologna dall'8 al 15 febbraio 1969 al Palasport, si concluse con una novità, l'intervento conclusivo affidato al vicesegretario, a Berlinguer appunto.

Enrico Berlinguer, il 28 febbraio 1971, tiene un comizio in Piazza Maggiore, dopo le devastazioni delle sedi dei partiti democratici avvenute a L'Aquila il giorno precedente per mano di gruppi neofascisti

Nel 1973, il segretario Berlinguer e George Marchais, segretario generale del Partito Comunista Francese, organizzarono un comizio in piazza Maggiore: le cronache dell'epoca riferiscono di 100mila persone presenti.

La 1a Conferenza nazionale degli amministratori comunisti si tiene al Palazzo dello Sport di Bologna dal 27 al 29 ottobre 1978. All’iniziativa prendono parte più di quattrocento amministratori regionali, provinciali e comunali eletti nelle fila del Pci. Il convegno viene chiuso dall’intervento di Enrico Berlinguer.

Partecipò anche ai funerali delle vittime strage di Bologna, nel 1980.

Si narra che alla Festa dell’Unità a Bologna, nel 1980, il PCI diede uno spazio gratuito all’OLP Organizzazione per la Liberazione della Palestina, e quindi a uno dei primi ristoratori palestinesi, Jamil Shihadeh che aveva aperto una caffetteria in via Centotrecento. Il giorno della chiusura della festa, raccontava in un'intervista, è arrivata la delegazione del Partito Comunista e il segretario Berlinguer ha mangiato i felafel di Jamil.

E' proprio a Bologna, a novembre del 1989 andò in scena quella "svolta della Bolognina": nella sala comunale di via Pellegrino Tibaldi 17, l'allora segretario del PCI Achille Occhetto lanciò un appello ai progressisti per creare un nuovo partito di sinistra allargato a energie cattoliche, ecologiste e radicali, ma non ai socialisti, aprendo la strada al Partito Democratico della Sinistra (PDS).

Dal fascismo agli anni di piombo

Classe 1922, ha attraversato la storia più dura del nostro paese, dal ventennio, alla caduta del fascismo, agli anni di piombo.

Nel 1943 si iscrisse al Partito Comunista clandestino, assumendo la segreteria della federazione giovanile. A gennaio del 1944 è stato arrestato per aver partecipato ai "moti del pane", manifestazione di protesta che portò all'assalto dei forni poichè in un "continente" diviso tra occupazione e città liberate mancavano anche i generi di prima necessità. Rimase in prigione quattro mesi, fino al 25 aprile. Poi l'incontro con Palmiro Togliatti nel 1944, poi il trasferimento a Milano e la febbrile attività nel fronte giovanile, nella costituzione della FGCI della quale nel 1949 divenne segretario generale. A luglio del 1957 sposò Letizia Laurenti: ebbero quattro figli, Bianca, Marco, Maria e Laura.

Dai viaggi all'estero, Ungheria, Vietnam, Francia, Cina, al tormentato rapporto con la Russia, nel 1969 arriva la sua condanna dell'invasione della Cecoslovacchia e il XII congresso del PCI che si tenne a Bologna a febbraio del 1969 lo investì della carica di vicesegretario del numero uno Luigi Longo. A marzo del 1972, venne eletto segretario del PCI.

Il "compromesso storico"

Berlinguer fu promotore della collaborazione con le forze di ispirazione cattolico-democratica, tentativo bloccato dal rapimento e dall'omicidio del segretario della DC, Aldo Moro, nel 1978. Anni difficili di contestazioni, da Roma a Bologna.

Durante un comizio della campagna elettorale per il Parlamento europeo a Padova, un ictus cerebrale lo portò alla morte l'11 giugno del 1984.