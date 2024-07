Autonomia differenziata:Emilia-Romagna approva delibera per il referendum

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Autonomia differenziata in Emilia-Romagna è sinonimo di discussioni accesissime. Dopo una maratona in aula, l'Assemblea legislativa ha votato la prima delibera sulla richiesta di referendum abrogativo dell'Autonomia differenziata. La delibera riguarda l'abrogazione totale della nuova legge voluta dal ministro Roberto Calderoli. A favore si sono espressi Pd, Europa Verde, Avs e Iv e il M5s. Compatto, invece, il centrodestra, che ha votato contro la misura. Alla fine, la delibera è passata con 28 voti a favore e 13 contrari.

Il via libera è arrivato poco dopo le 8 di mattina, dopo un'accesissima discussione, durata tutta notte. Ora è in corso l'iter per la seconda delibera, quella sulla richiesta di referendum per l'abrogazione parziale.

Contro la misura si erano schierati in tanti, a partire dalla Cgil con il segretario Maurizio Landini che ha promosso una raccolta firme per indire un referendum per abrogare la legge, alla segretaria del Pd, Elly Schlein.

Le opposizioni in aula hanno fatto ostruzionismo

L’arrivo in Assemblea legislativa della richiesta di referendum sull’Autonomia differenziata ha dato subito il via allo scontro tra maggioranza e opposizione. Il centrodestra ha fatto ostruzionismo, presentando oltre mille emendamenti per cercare di dilatare i tempi della seduta. Operazione riuscita, dato che la discussione è andata avanti a oltranza, per tutta la notte.

La Lega ha difeso a spada tratta la nuova legge

A dare battaglia in aula per difendere la misura è stata soprattutto la Lega. A trainare i colleghi consiglieri è stato Matteo Rancan. Prima ha trascinato la discussione fino a metà pomeriggio, deviando il dibattito su altri argomenti, poi ha esposto in aula lo striscione

"L’Autonomia è legge" vicinissimo al presidente Stefano Bonaccini. "Per la prima volta in dieci anni – h aatatccato Rancan - tutti i gruppi di opposizione in Consiglio regionale si sono uniti nel dissentire contro l’ordine del giorno, evidenziando il carattere antidemocratico della maggioranza di centrosinistra", ha attaccato il capogruppo leghista Rancan. Critiche anche le consiglere Marta Evangelisti (FdI) e Valentina Castaldini (FI).

Le accuse al Pd

Le opposizioni hanno accusato il centrosinistra di incoerenza per aver sostenuto l’autonomia differenziata e poi averla rinnegata. Dura la replica del Pd: "Questa è una bufala, la proposta dell'Emilia-Romagna era diversa e mirava a migliorare la qualità della vita dei cittadini".

La posizione di Bonaccini

Sul tema è intervenuto anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. “Con una maratona di 24 ore d’Aula consecutive, per superare l’ostruzionismo della destra, l’Assemblea legislativa della nostra Regione, dopo quella della Campania di lunedì, ha appena votato due quesiti referendari per cancellare la proposta sbagliata e divisiva del Governo e, in subordine, per stabilire che prima di devolvere qualsiasi funzione, il Parlamento e il Governo debbano definire e finanziare i Livelli essenziali delle prestazioni per tutto il Paese – ha scritto su Facebook - . Il via libera dell’Aula su iniziativa congiunta di Pd, Europa verde, Emilia-Romagna coraggiosa, Italia viva, Lista Bonaccini presidente e Movimento 5 stelle.

L’Emilia-Romagna ha sempre sostenuto ogni processo di decentramento che avvicinasse le decisioni ai cittadini e ai territori, ma dentro un quadro chiaro di unità dell’Italia e in una logica di solidarietà e uguaglianza dei diritti. La legge Calderoli, che non mette un euro sei Lep e prevede invece che in molte materie si possa procedere all’autonomia differenziata senza alcuna garanzia di equità territoriale, rischia di spaccare ulteriormente il Paese su pilastri essenziali quali la sanità e l’istruzione. Per questo va cancellata”.

“Dopo Emilia-Romagna e Campania, nelle prossime settimane saranno chiamate a pronunciarsi anche le altre regioni e Toscana, Puglia e Sardegna – ha aggiunto - hanno già annunciato la propria adesione a questa iniziativa. Col voto di 5 consigli regionali sarà dunque possibile chiedere l’indizione del referendum, in analogia a quanto ha già fatto il comitato promotore nazionale la scorsa settimana a Roma.