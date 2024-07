QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non sembra un addio, quanto un arrivederci il saluto quello di Stefano Bonaccini, che si è dimesso da presidente della Regione Emilia-Romagna e da martedì prenderà “servizio” al Parlamento europeo. “Mi vedrete spesso, in questi 10 anni ho girato in tutti i territori – assicura - e continuerò a farlo”.

Presidente Bonaccini, come sono stati questi anni alla guida della Regione Emilia-Romagna?

Sono stati anni per certi aspetti faticosi, se guardiamo alle tragedie che abbiamo vissuto tra la ricostruzione dopo il terremoto del 2012, la pandemia e l'alluvione, ma anche anni importanti, per tanti aspetti gratificanti. I numeri del Patto per il Lavoro e per il Clima sono da primato in campo economico e sociale. Abbiamo raggiunto un livello altissimo non solo su scala nazionale ma anche europea. Sono dati che parlano di una Regione molto più forte di 10 anni fa, quando ne ho preso la guida. Certo, c'è tanto da fare, ci sarà ancora tanto da fare. Perché in un mondo che cambia sempre così rapidamente, chi verrà ha il dovere di innovare e migliorare continuamente.

Devo dire, però, che è stato un privilegio poter guidare una Regione come questa, sia per la qualità di chi lavora nelle strutture della Regione, sia per la qualità delle persone che qui vivono, lavorano, studiano, fanno impresa, vengono da altre parti a darci una mano. Persone capaci di rimboccarsi le maniche e lamentarsi poco anche quando ci sono delle tragedie. E che quando si rialzano, la prima cosa che fanno è girarsi indietro e guardare se c'è qualcuno ancora a terra da aiutare. Gli emiliano-romagnoli mi hanno insegnato tantissimo, ogni giorno".

È contento di questa staffetta con il sindaco di Ravenna Michele De Pascale?

"Il Partito Democratico regionale farà la propria scelta nelle prossime ore. Immagino che l'investitura vada in quella direzione. Bisogna però tenere conto che non c’è solo il Pd, c’è da mettere insieme la coalizione e quindi non può bastare che il nome vada bene al Pd. Ma vedo tutti i presupposti per fare bene e in fretta".

Qual è il suo giudizio personale su De Pascale?

"Michele lo conosco benissimo. Il mio è un giudizio estremamente positivo. È una persona che ha grandi qualità umane e da amministratore ha una lunga esperienza, pur essendo molto più giovane di me. Non ho dubbi che se toccherà a Michele De Pascale guidare il centrosinistra in questa campagna elettorale e, come ci auguriamo vincerà, sarà migliore di me".

Può essere utile fare ricorso anche ad una lista civica, come ha fatto lei 5 anni fa?

"Non lo so, questo lo deciderà il candidato. Abbiamo visto che in molte elezioni territoriali, non solo in Emilia-Romagna, spesso si sono aggiunte anche liste civiche a liste di partito o di movimenti politici, laddove ci sono personalità che scelgono di non stare nei partiti, ma comunque di contribuire per provare a vincere e a governare. Questo però è prematuro. In ogni caso mi auguro che ci sia un centrosinistra largo, compatto e che possa portare nelle proprie file anche personalità civiche. Che poi stiano in liste di partito o in una lista civica, si vedrà".

Il sindaco di Bologna Lepore ha già incontrato De Pascale e da tempo rivendica un ruolo centrale per Bologna nella politica regionale.

"In questi 10 anni abbiamo dato grande centralità a Bologna, com’è giusto che sia e come abbiamo sempre fatto. Ho sempre detto, da quando mi sono insediato, che più è forte Bologna, più è forte l'Emilia-Romagna. Sono molto contento che due sindaci importanti di questa regione si siano incontrati e quando Lepore chiede una Bologna centrale nel progetto della Regione, non solo ne ha diritto, ma ha proprio ragione: non ho dubbi che andrai esattamente così".



Lei dice che in campagna elettorale si parte da zero a zero. Qual è il suo consiglio per De Pascale?

"Non ho consigli da dare, se non quello di approcciarsi con grande umiltà, grande dedizione, girare la regione da Piacenza a Rimini dalla mattina a notte per incontrare e ascoltare più persone possibile. Ma conoscendo Michele non c'è bisogno di questi consigli perché ha sempre fatto così".

La Lega 5 anni fa qui era fortissima, Salvini venne a Bologna a fare campagna elettorale (anche citofonando ai campanelli di quelli che riteneva essere spacciatori). Questa volta il centrodestra è forte, ma la situazione è differente.

Salvini ha fatto quello che riteneva giusto: era il leader di un movimento che veniva da 10 regioni vinte su 10 in due anni e mezzo. Poteva non piacere ciò che diceva, i modi che usava, ma aveva ragione a fare campagna elettorale in maniera aggressiva. Io ho tenuto un comportamento differente, credo abbia pagato e che sia stato anche apprezzato. Questa volta, però, non vedo una campagna elettorale che abbia quelle stesse caratteristiche".



Quali sono le priorità per la prossima consigliatura?

"Sono poche e tante insieme. Noi partiamo da una base molto solida, come mostrano i numeri. Abbiamo dimezzato la disoccupazione, siamo stati la locomotiva d’Italia in questi 10 anni, il turismo è cresciuto da 45 a 62 milioni di presenze, l’export pro-capite è il primo d’Italia, il surplus commerciale vale quello quasi della metà del paese intero, c’è un'attrattività senza precedenti di investimenti stranieri.

Dobbiamo, però, aumentare la qualità del lavoro, combattendo precarietà e lavoro povero. Dobbiamo darci da fare, perché tutti i territori abbiano la stessa competitività: ci sono aree più forti e qualcun'altra più debole. Soprattutto, vanno difese sanità e scuola pubblica, in particolare la prima, perché il governo la sta demolendo a favore della sanità privata.

Noi, invece, dobbiamo batterci, come stiamo facendo anche a livello nazionale e regionale, per chiedere che il Fondo Sanitario Nazionale venga finanziato molto di più, che ci sia più personale meglio retribuito. La qualità della Sanità pubblica ha molto a che vedere con la civiltà di un Paese di una regione. Su questo abbiamo un'idea radicalmente diversa dalla destra. Elena Ugolini, la candidata che sta scegliendo la destra, è una persona molto perbene, ma sui temi come scuola e sanità sta molto dalla parte del privato e molto meno del pubblico. Noi la pensiamo esattamente all'opposto".

La vedremo in commissione Agricoltura e Commercio con l’Estero in Europa?

"A Bruxelles ho chiesto di poter partecipare a diverse commissioni. Ho scelto quelle dell’Agricoltura e del Commercio con l'Estero, settore molto impegnativo perché ci sono da rinegoziare diversi patti commerciali tra l'Europa e varie parti del mondo. Avevo in mente anche il tema dell'Industria dell'Energia, ma abbiamo tante altre personalità, a partire da Gualmini, Gori e Tinagli che andranno in quella commissione. Mi vedrete spesso anche qui però. Sono stato eletto in una circoscrizione molto grande, che comprende oltre all’Emilia-Romagna anche il Veneto, il Friuli Venezia-Giulia, il Trentino Alto Adige, però conto di continuare a girare e stare con le persone, sui territori. È quello che mi è sempre piaciuto fare e continuerà a farlo molto volentieri".