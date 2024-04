Il Comune chiude il bilancio in attivo. Ma i tagli del Governo spaventano | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il Comunedi Bologna chiude il bilancio per il 2033 a 1 miliardo e 106 milioni di euro, con un avanzo disponibile di circa 28,9 milioni di euro. Cifre di circa il 20% superiori a quelle del consuntivo del 2022. Ad annunciarlo sono stati il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e l'assessora al Bilancio e allo Sport, Roberta Li Calzi. Pur mantenendo invariate le tariffe e nonostante i tagli e i mancati trasferimenti da parte dle governo, inoltre, Palazzo d'Accursio finanzia con 300 milioni il sociale, la scuola, la cultura, il turismo, le attività per i giovani e lo sport. Ma le misure non si fermano qui.

La lotta all'evasione fiscale

L'avanzo di bilancio per il 2023 il Comune di Bologna lo ha "ottenuto grazie a un forte recupero dell'evasione fiscale: su 28,9 milioni di euro di avanzo e il recupero è di 31 milioni di euro, una somma molto importante di fatto record in linea con i risultati migliori degli ultimi anni", ha spiegato il sindaco Matteo Lepore. "Noi faremo di tutto per mantenere questo risultato - ha aggiunto - ma sarà molto difficile perché a livello nazionale si fa di tutto per fare in modo che le persone non paghino le tasse. Questo è un grande delitto perché con le risorse dell'evasione fiscale noi manteniamo aperte le scuole, i nidi, i servizi agli anziani". "Non sarà facile mantenere questo risultato sul recupero dell'evasione fiscale anche sull'anno prossimo perché purtroppo la riforma fiscale e lo statuto del contribuente che il Governo ha appena approvato mette in campo tutta una serie di lacci, di difficoltà, di ritardi, di aiuti agli evasori, piccoli o grandi che siano, che non agevolano la riscossione", prosegue il primo cittadino di Bologna.

Ben 300 milioni per anziani i fragili, sociale, giovani e sport

Il Comune di Bologna, pur mantenendo invariate le tariffe, conferma anche un forte impegno sui servizi finanziando con 300 milioni il sociale, la scuola, la cultura, il turismo, le attività per i giovani e lo sport. "È una iniezione di fiducia per la nostra città", sottolinea l'assessora Li Calzi. Tra gli aspetti positivi anche il fatto che "in un momento in cui ci sono grandi difficoltà, dai tagli ai trasferimenti dal parte del Governo, all'aumento delle spese e al mancato riconoscimento di alcune risorse", il Comune riesce comunque ad investire "sui servizi alle persone".

Priorità a strade e cura agli anziani e fragili

Tra le priorità su cui si concentrerà il Comune di Bologna, c'è "il piano per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi e delle strade". Lepore ha spiegato che il Comune dedicherà "un piano da 10 milioni di euro all'anno per tre anni di risorse ordinarie del Comune per il recupero sui ritardi accumulati nel sistemare buche, strade e marciapiedi". La ragione, tuttavia, è da ricercare negli ingenti investimenti sostenuti per fare fronte ai danni dell'alluvione del maggio scorso. "Nel 2023 ci siamo dovuto concentrare con una cifra straordinariamente importante, oltre 14 milioni di euro, sulla parte alluvionata, le frane e le strade - ha chiarito Lepore - L'alluvione aveva avuto dei costi su Bologna davvero impattanti, anche per questo abbiamo dovuto lasciare indietro alcune strade e marciapiedi della città, oltre al fatto che non potevamo chiudere altre strade con il cantiere del tram"."L'altra priorità che ho dato è sugli anziani con il progetto caregiver - prosegue il sindaco - la possibilità di cittadini e famiglie con anziani in famiglia di accedere ad uno sportello" per richiedere "ore di assistenza, trasporto pubblico e altre misure che alleviano gli sforzi di chi ha in famiglia anziani e fragili".

I tagli del Governo

I tagli da parte del Governo incidono parecchio sul bilancio del Comune di Bologna. In particolare, la spending review riduce i trasferimenti per una cifra stimata di 3,6 milioni di euro a cui si aggiunge il mancato riconoscimento del credito risultante dalla certificazione dei fondi Covid, con la cancellazione di un credito di oltre 5 milioni di euro, l'azzeramento del fondo per il sostegno agli affitti, che pesa per altri 5 milioni e la mancata conferma dei contributi ai centri estivi, per i quali nel 2023 il Comune ha speso 350mila euro. "Quest'anno - assicura Lepore - faremo fronte noi". A questo si aggiunge la riduzione di 700 milioni dei fondi nazionali per il Trasporto pubblico locale, che inevitabilmente avrà ricadute anche su Bologna. E ancora: l'azzeramento dei contributi per le maggiori spese energetiche (4,5 milioni nel 2023). Questi tagli di trasferimenti e mancati riconoscimenti di risorse si inseriscono in un contesto di spese crescenti, in particolare per il personale assunto da Palazzo d'Accursio.