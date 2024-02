Primarie Castel Maggiore: De Paoli scende in campo: "Coinvolgiamo i cittadini e investiamo nello sport"

Luca De Paoli si candida alle primarie del Partito Democratico in vista delle amministrative a Castel Maggiore. Durante i suoi anni da vicesindaco ha dato priorità alla sicurezza e i trasporti per la comunità di Castel Maggiore. Vuole rafforzare il rapporto tra l'amministrazione comunale e i cittadini, attraverso l’amministrazione condivisa.

Un altro importante progetto presentato da De Paoli riguarda il rinnovamento delle infrastrutture sportive, con la proposta di creare una nuova cittadella dello sport, dotata anche di strutture per gli sport paralimpici, che mancano attualmente nella zona​​. A sfidarlo è l’assessore Paolo Burgone. Attualmente la candidatura di De Paoli è sostenuta dagli assessori Raimondo Boccia e Barbara Giannerini. Dalla sua parte anche Alberto Aitini, ex assessore alla sicurezza del Comune di Bologna.

Si voterà per le primarie domenica 25 febbraio presso le sedi Dem di Castel Maggiore e Trebbo.

I cittadini residenti nei 45 comuni della Città Metropolitana di Bologna andranno alle urne l’8 e il 9 giugno 2024, quando si voterà sia per le amministrative che per le europee. La direttiva del ministero dell’Interno è quella del via libera per il terzo mandato nei comuni sotto ai 15mila abitanti, mentre in quelli sotto ai 5mila abitanti non c’è nessun limite di mandato.

Castel Maggiore è l’unico comune nella città metropolitana dove il Pd farà scegliere il candidato sindaco ai suoi elettori. Ecco quali sono i comuni con più di 15mila abitanti che andranno a votare: Casalecchio di Reno (Massimo Bosso); Castel San Pietro (Fausto Tinti), Castenaso (Carlo Gubellini); Medicina (Matteo Montanari); Molinella (Dario Mantovani); Pianoro (Franca Filippini); San Lazzaro di Savena (Isabella Conti); Valsamoggia (Daniele Ruscigno); Zola Predosa (Davide Dall’Omo).