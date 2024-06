Elezioni Europee. Lucano, Salis, Guarda e Fratoianni in città: "Vogliamo un'Europa accogliente"

Un incontro per “cambiare l’Europa e renderla accogliente e giusta”. Il Centro Costa ospita il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, i candidati alle europee Mimmo Lucano e Cristina Guarda e il padre di Ilaria Salis, Roberto Salis.

L’Alleanza di Europa Verde e Sinistra Italiana vuole portare in Europa “idee di pace e giustizia” e ambisce ad un’Unione Europea “della pace” che metta fine ai conflitti nel mondo in particolare in Palestina. “Ringrazio Lepore del bellissimo gesto di appendere la bandiera palestinese davanti al comune di Bologna” ha aggiunto Fratoianni.