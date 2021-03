Maretta nel PD: Merola sbotta con Assessori, sullo sfondo la corsa a palazzo D’Accursio

Il sindaco avrebbe dato una strigliata a due dei suoi assessori in una chat interna accusandoli di sfoggiare risultati che sono dell'amministrazione per brillare agli occhi dei supporter. Aitini deserta la Direzione

Il sindaco di Bologna Virginio Merola si è arrabbiato e ieri sera è saltata la direzione del PD. La strigliata del primo cittadino sarebbe arrivata a mezzo chat, condivisa in un gruppo di giunta: a Merola non sarebbe piaciuto vedere che nella competizione sulla partita delle amministrative i suoi assessori avessero sfoggiato conquiste e risultati propri dell'amministrazione per brillare agli occhi dei supporter. Lo avrebbe definito "un atto di slealtà". Fra i temi scottanti ci sarebbero lo sgombero dell'XM24 e lo sconto della Tari.

Gli assessori in questione sarebbero Alberto Aitini (Commercio e Sicurezza) e Davide Conte (Bilancio), ma il richiamo sarebbe rivolto a tutta la giunta. Legittima la rivalità politica, ma il primo cittadino avrebbe fatto quel che ha fatto "per tenere al riparo l'attività dell'amministrazione attesa ancora da molte decisioni da prendere" prima del voto, dal tira e molla dei contendenti alla sua successione e delle fazioni che li sostengono.

Alberto Aitini dopo le parole di Merola avrebbe deciso di disertare la direzione del PD. Tale decisione è in polemica anche col segretario del partito, Luigi Tosiani: "Mi hanno insegnato che per amore della propria città e della propria comunità politica si deve sempre scegliere con grande responsabilità - ha spiegato Aitini all'agenzia Dire - ho chiesto al segretario di intervenire, sia nel corso della segreteria provinciale che pubblicamente, per prendere posizione in seguito alle notizie emerse sulle parole che mi sono state indirizzate dal sindaco Merola".

Aitini: "Mai venuta meno la lealtà al sindaco"

Aitini, del resto, sostiene che "in una comunità che si definisce democratica non debbano mai venire meno il rispetto e l'agibilità politica per chi sceglie legittimamente di candidarsi alle prossime elezioni amministrative e portare il suo contributo di idee". L'assessore assicura che "non è mai venuta meno e mai verrà meno la mia lealtà al sindaco Merola e all'operato dell'amministrazione comunale. Mi chiedo tuttavia ad esempio per quale motivo ad alcuni sia consentito da tempo fare campagna elettorale, a volte anche in contrapposizione alle indicazioni del sindaco, senza che questo sollevi nessuna critica e obiezione".

Aitini ha aggiunto: "Mi aspettavo che il segretario si sentisse in dovere di intervenire per difendere il mio diritto di rappresentare le idee di migliaia di cittadini bolognesi senza condizionamenti. In attesa che vengano ripristinate le normali condizioni democratiche, ho deciso di non partecipare alla riunione della direzione provinciale di stasera, in modo da salvaguardare questo importante organismo politico e momento democratico. Il mio impegno per la Bologna attuale e futura va avanti con ancora piu' determinazione", garantisce comunque l'assessore.