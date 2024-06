Bonaccini fa il pieno di preferenze: "Ora cominciamo a vedere la ruota della Meloni" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Abbiamo alzato un argine alla marea nera in Europa e in Italia cominciamo a vedere la ruota della Meloni". È così che Stefano Bonaccini - che alle elezioni europee ha guadagnato 390.000 preferenze come capolista del Pd nella circoscrizione Nord Est - commenta l'esito delle urne.

È proprio Bonaccini a guidare la carica degli europarlamentari del Pd, che dopo il voto si attesta al 24%, contro il 28% di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.

"L'affermazione del Pd - unito e coeso, capace di parlare a tutti - è molto importante - sono le parole di Bonaccini su Facebook - . Tanto più in un voto europeo dove l'estrema destra avanza quasi ovunque negli altri Paesi. Useremo questa spinta per fare in modo che l'Europa non smarrisca la sua rotta: quella della democrazia, della pace e del diritto internazionale, del lavoro e delle imprese che innovano e creano buona occupazione, dell’ambiente e della piena sostenibilità". E poi un sentito "grazie2 agli elettori per il pieno di voti, che il governatore dell'Emilia-Romagan definisce "un risultato incredibile, che mi emoziona e mi carica di una grande responsabilità. Vi assicuro che non smetterò mai di stare sul territorio, tra le persone, insieme a voi, per provare a rappresentare tutti al meglio: le persone e le comunità".

Verso le regionali

Non è solo Stefano Bonaccini a guardare al futuro a Strasburgo, ma anche i suoi compagni di partito che da Bologna e dall'Emilia-Romagna si preparano per le prossime elezioni regionali, che si terranno in autunno.

Matteo Lepore si è subito congratulato questa mattina con Stefano Bonaccini, eletto all'Europarlamento superando le 390.000 preferenze. "È molto importante il voto che è stato raccolto da Bonaccini. E' stato sicuramente il candidato Pd più votato di sempre alle europee, credo che se lo meritasse e abbia anche trainato il Pd nel nostro territorio", afferma il sindaco di Bologna commentando il voto. "È stato aggiunge - un grande gioco di squadra, segno che quando il Pd è unito vince e sa unire tante altre realtà".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il suo successore sia coraggioso come il Pd di Elly Schlein"

Dal suo successore, però, il sindaco di Bologna si aspetta che siua "coraggioso come il Pd di Elly Schlein, a Lepore attribuisce il merito di aver saputo invertire la rotta. Il voto dello scorso fine settimana, per Lepore, ha segnato "una grande affermazione del Pd a livello nazionale, bisogna dire brava ad Elly Schlein che ha saputo tenere unito il nostro partito e rilanciare l’alternativa per il centro sinistra in questo Paese".

"Meloni perde voti mentre il Pd ne recupera - fa notare Lepore - importante è anche l’affermazione dei sindaci che erano stati candidati nelle liste del Pd, da Nord a Sud: viene premiato chi amministra e chi sa lavorare concretamente sul territorio. Viene premiato un Pd che è tornato nei luoghi di lavoro, nelle piazze, che è tornato a parlare di giustizia sociale".

"Questo partito ha finalmente messo radici e adesso bisogna costruire l’alternativa alla destra perché purtroppo l’Europa ha avuto da queste elezioni uno scossone che non ci piace - mette in guardia il sindaco di Bologna - l'estrema destra che cresce in Germania in Francia ci deve preoccupare. Quindi si deve ripartire dal Partito Socialista, dai Democratici in Spagna in Italia, quei Paesi dove abbiamo recuperato e significa che abbiamo iniziato a intraprendere un cammino giusto tra le persone". Per Lepore, quindi, bisogna soprattutto combattere l'astensionismo "senza lasciare passare neanche un giorno e tornare in tutti i comuni più piccoli come quelli grandi nelle aree interne nelle isole in particolare al Sud".