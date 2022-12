Finanziamento alle scuole paritarie, la nota del PSI

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il Partito Socialista Bolognese in riferimento alla notizia apparsa ieri concernente l’aumento del finanziamento destinato alle scuole paritarie, intende esporre quanto segue: • Il sostegno alle spese di funzionamento viene adeguato all’aumento dei costi gestionali, fermi da 15 anni, e ai nuovi indici di inflazione. Il contributo viene incrementato dunque del 13% circa, passando da 970.000 a 1.100.000 euro all’anno. • L’aumento della somma di finanziamento, in considerazione dell’impossibilità di aumentare l’offerta pubblica dei servizi educativi 0-3 a causa dell’assenza di spazi immediatamente disponibili e di margini di ampliamento nelle strutture esistenti è da intendersi come manovra di una pianificazione del sistema integrato pubblico-privato che nel complesso educativo bolognese vede da anni una stretta collaborazione delle parti in questione. Abbiamo già trattato il tema dell’adeguamento delle strutture esistenti, analizzando la questione del Nido Roselle ad esempio e continueremo a porre alla giunta comunale nuove idee per la riutilizzazione delle costruzioni, auspicando anche un coinvolgimento nella pianificazione delle nuove opere da realizzare insieme alla cittadinanza. Chiediamo invece, per quanto riguarda la formulazione delle graduatorie di accesso ai nidi comunali, l’ assegnazione dei posti e le quote contributive, una revisione delle fasce di accesso stilate in base all’ ISEE. Una riformulazione in tal senso verrebbe incontro alle famiglie che in questo momento stanno affrontando difficoltà economiche dovute al caro energia e all’ aumento dei prezzi dei generi alimentari (soprattutto specifici per l’infanzia).