Sicurezza, Fdi lancia una raccolta firme al Pilastro. "Più telecamere e fondi" | VIDEO

Dopo la sparatoria al Pilastro dei giorni scorsi e segnali che provengono anche da altre zone della città, Fratelli d'Italia chiede al Comune più sicurezza e il finanziamento di un piano da 2,5 milioni di euro per la videosorveglianza, tra impianti e investimenti collegati, oltre che un potenziamento della municipale. La denuncia arriva dal partito di Giorgia Meloni che domani pomeriggio terrà una raccolta firme pro-sicurezza al Pilastro.

"Nelle schede di presentazione compilate per il Recovery plan – afferma il deputato Galeazzo Bignami – è particolarmente carente la sicurezza, manca un investimento centrale che invece nel Pnrr può esserci".

Un "grave disagio" secondo Fdi è visibile non solo al Pilastro o alla Bolognina ma anche in zone come quella della stazione centrale: luoghi non da militarizzare, sottolineano gli esponenti Fdi presentando oggi in Regione le loro proposte, ma dove "dobbiamo aiutare le persone perbene" e dove ieri hanno fatto un flashmob per la legalità.

Per il capogruppo Fdi in Comune Francesco Sassone "per troppo tempo si è lasciato che alcune zone della città andassero fuori controllo. Oggi anche nel centro storico c'è ampia zona di illegalità e degrado urbano". Un capitolo a parte è la gestione delle case Acer: a Bologna "ci sono solo quattro accertatori su 12.000 case popolari, dove ci sono sacche di degrado che non vengono perseguite". E qui entra in gioco la Regione. Il numero uno Fdi in viale Aldo Moro, Marco Lisei, si impegna per chiedere in viale Aldo Moro un potenziamento degli agenti accertatori, attraverso bandi che permettano di assumerli. Ma Fdi chiede anche un potenziamento dei contributi regionali sulle telecamere per la sicurezza e la rigenerazione urbana. Oggi, sottolinea Lisei, "C'è un problema sicurezza e ci sarà ancora di più dopo la pandemia, tra problemi sociali e serrande abbassate".