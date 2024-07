INTERVISTA | Gualmini sulle regionali: "Ugolini competente, non sottovaluterei la sua candidatura"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È stata riconfermata al Parlamento Europeo con oltre 57.300 preferenze dagli elettori del distretto del Nord Est e non ha mai smesso di lavorare per l’Emilia-Romagna, di cui è stata vicepresidente dal 2014 al 2019 al fianco di Stefano Bonaccini. Negli ultimi 5 anni Elisabetta Gualmini ha portato le istanze della nostra regione all’attenzione delle istituzioni europee, “valorizzando le imprese e i nostri distretti”, con un occhio attentissimo anche alle vicende di casa nostra.

Professoressa Gualmini, cosa cambia in Europa dopo il voto in Francia e Gran Bretagna?

Siamo molto contenti, come rappresentanti di forze progressiste, dei risultati che sono arrivati dalla Francia, dalla Gran Bretagna che ci parlano di una vittoria delle forze liberali e progressiste del centrosinistra e di un arresto dell'estrema destra. Il risultato francese è stato straordinario e Macron ha avuto ragione ad azzardare, giocando d'anticipo e imitando un po' l'esempio di Sanchez in Spagna. Ha scommesso e il ribaltone c'è stato, con le Pen che è arrivata dopo il ballottaggio solamente terza, tra l'altro con una partecipazione straordinaria da parte dei cittadini francesi. Questo ci dice che in Francia i cittadini hanno detto chiaramente che non vogliono la destra filo putiniana, neofascista, razzista e xenofoba al governo. Al contrario vogliono confermare i valori della democrazia liberale e della Repubblica.

Anche da altri Paesi arrivano segnali positivi?

Anche nel Regno Unito la vittoria clamorosa di Starmer ha ridotto i conservatori un po' in briciole. Il segnale che arriva dalla Spagna, dalla Polonia, poi dalla Gran Bretagna e infine dalla Francia è che le destre estreme si possono fermare – e questo è un insegnamento anche per il nostro Paese - quando il centrosinistra è unito, parla e propone cose concrete.

La premier Meloni ha dato una valutazione molto diversa del voto in Francia

È chiaro che la destra italiana si sta arrampicando sugli specchi perché lo smacco è stato totale. Meloni e Salvini avevano puntato su Marine Le Pen e sulla vittoria di questa destra xenofoba ed estremista e in realtà sono rimasti molto delusi. Che adesso, poi, ci voglia un po' di tempo per formare il governo in Francia è del tutto normale. Macron dovrà nominare un primo ministro che non sarà certamente Melanchon, ossia non sarà certamente di sinistra radicale, ma sarà probabilmente socialista. Penso a Gluksmann o comunque una figura affidabile. Urlare alla ingovernabilità, però, mi sembra folle e lo fanno perché hanno subito una sono sconfitta.

Questo cosa cambia?

Meloni si trova in grande difficoltà e in una situazione anche di grande ambiguità: da un lato si vede strappare via partiti dal raggruppamento dei Patrioti di Orban, dall’altro deve decidere cosa vuole fare rispetto alla elezione di Ursula Von Der Lyon. È da vedere se la premiere del di uno dei Paesi più importanti dell'Unione Europea pensa di isolarsi completamente oppure se pensa di entrare nella maggioranza europeista. Ma lo scopriremo a breve.

Il progetto del modello francese può essere mutuato anche in Italia? Magari partendo proprio dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna?

Non è sempre positivo entusiasmarsi o copiare modelli sperimentati in altri Paesi. Noi in Italia abbiamo tutte le possibilità per essere competitivi e per essere un'alternativa al governo Meloni di costruire una coalizione progressista che per sia veramente è larga, cioè che guardi anche a forze più moderate, più riformiste e non solo alla sinistra radicale. In Francia il Fronte Popolare arriva da una situazione emergenziale. In Italia noi dobbiamo lavorare per costruire un’asse di forze che allarghi il consenso del centrosinistra e che quindi guardi anche a quell’elettorato un po' più pragmatico e moderato che non si rassegna ad essere governato dalla destra. Se la coalizione di centrosinistra sia a livello regionale sia a livello nazionale comprende anche una gamba più pragmatica e riformista, bene. Se invece la svolta deve essere solamente rinchiusa a sinistra, penso che non sarà sufficiente per vincere.

La prima prova potrebbero essere le elezioni regionali in Emilia-Romagna. Il suo nome è stato fatto più volte come candidata del centrosinistra, anche se nelle ultime ore ha preso quota la candidatura del sindaco di Ravenna De Pascale

Di questo vorrei evitare di parlare. Quello che posso dire, invece, è che si stanno esaminando profili tutti altamente adeguati. L'Emilia-Romagna, dopo l'esperienza molto positiva di Stefano Bonaccini, sceglierà a breve il miglior profilo possibile di amministratore. Tutti quelli che sono in campo sono all'altezza della situazione e a breve avremo il nome del candidato.

Cosa pensa del passo avanti di Elena Ugolini, che correrà con una lista civica?

La conosco, è una persona competente e moderata. La sua è una candidatura che tenderei a non sottovalutare.

Il G7 a Bologna. A cosa può puntare l’Emilia-Romagna sia in questo contesto sia in Europa?

Io mi sono occupata molto di economia del nostro territorio. Da Bruxelles in tutto lo scorso mandato ho lavorato a favore dei settori produttivi di tutto il Nord Est, ma in particolare dell'Emilia Romagna. Ho lavorato molto sulla direttiva sul packaging, sul distretto ceramico. Bruxelles deve continuare a sostenere le imprese e l'innovazione senza avere fissare obiettivi anche di trasformazione ecologica troppo rigidi, o comunque impraticabili.

Che Unione Europea vorrebbe?

Vorrei un'Unione Europea che non punisca le imprese, ma che accompagni le imprese, i distretti dell'Emilia-Romagna in queste grandi trasformazioni, mettendo risorse anche a favore dei lavoratori e delle famiglie. Vorrei grandi trasformazioni che aiutino la nostra industria a rimanere molto competitiva senza che ci siano obiettivi così troppo demagogici e difficilmente realizzabili.