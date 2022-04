Isabella Conti lascia Italia Viva: "Mi riconosco nei valori del centrosinistra"

Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro di Savena e candidata alle primarie bolognesi contro Matteo Lepore, lascia Italia Viva. La sindaca lo ha annunciato in un'intervista a Repubblica: "Avere la tessera di un partito ha a che fare con la nostra idenità, con i valori in cui ci riconosciamo. Per questo non ho rinnovato la tessera di Italia Viva. Perché oggi non c'è chiarezza sui valori nei quali Iv si incardina e si riconosce. Io mi riconosco in quelli del centrosinistra".

Una scelta condivisa dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, ex sfidante alle primarie. "Isabella Conti? Penso che la sua scelta vada rispettata. Sono contento del lavoro che stiamo facendo insieme e credo che stia dimostrando coerenza rispetto al suo percorso e ai suoi valori".

Isabella Conti era stata fra i pochi esponenti dell'Emilia-Romagna a passare con Renzi, anche dopo gli scontri con alcuni dirigenti del Pd locale sulla colata di Idice. L'uscita da Italia Viva, ha precisato Conti, non prefigura un ritorno immediato nel Pd, né una candidatura in Parlamento alle prossime politiche. "Sono sindaca di San Lazzaro ho affrontato una pandemia, ora i flussi migratori di una guerra. Ho molto da fare".