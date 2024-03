Tempo di bilanci: i 10 anni di Isabella Conti alla guida di San Lazzato | VIDEO

Il percorso da sindaca di San Lazzaro di Isabella Conti, prima cittadina dal 2014, è quasi giunto al termine. Fra circa tre mesi i sanlazzaresi voteranno infatti per il nuovo primo cittadino.

E mentre il Comune va verso il suo futuro, alle telecamere di BolognaToday la sindaca uscente ripercorre il passato. Conti traccia un bilancio della sua amministrazione, partendo dai propri valori - in primis la lotta alle diseguaglianze - per poi passare ai fatti, come gli interventi effettuati prima e dopo i giorni dell'alluvione o le diverse misure adottate nelll'ambito dei servizi sociali.

Si sono poi ripercorse le ragioni dietro uno dei principali cavalli di battaglia, ovvero l'offerta degli asili nido gratis e i benefici che ne derivano per la comunità. Infine, Conti ha condiviso il suo sogno per un piano mobilità che faccia "vivere e sentire la città", ma per raggiungerlo - ha tenuto a sottolineare- bisogna prima "battere la paura" del cambiamento.