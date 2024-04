Passante di Bologna, ancora tanti dubbi ma il cantiere entra nel vivo entro l'estate

I lavori del Passante di Bologna, grande punto interrogativo della giunta Lepore, a breve potrebbero entrare nel vivo. A parlare di un’accelerazione del cantiere, che con altri lavori guarda al futuro di Bologna, è stato l’assessore ai Trasporti della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, che ha spiegato come da parte di Autostrade e del ministero delle Infrastrutture e Trasporti l’ok sul famoso progetto definitivo dell’infrastruttura sia ormai vicino. Tanto da far confidare in una partenza dei cantieri già entro l’estate.

Notizie dal ministero

"Formalmente non abbiamo notizie, però informalmente sappiamo che c’è stata un’accelerazione", ha detto ieri Corsini. "Auspichiamo – ha aggiunto l’assessore, che in viale Aldo Moro ha anche le deleghe al Commercio e al Turismo – che davvero nel giro di qualche settimana ci possa essere l’approvazione definitiva". In ballo, come noto, c’è ancora il progetto definitivo dell’opera, insieme con il piano economico finanziario. "Speriamo – ha concluso Corsini – che davvero si possa partire con il lotto 1, dopo il lotto 0, entro l’estate. Queste sono le indiscrezioni, comunque il 30 aprile saremo al Mit per avere conferma di tutto questo".

A fine mese, in definitiva, si proverà a dare il via al progetto. Se davvero ci sarà il via libera al progetto definitivo, seguirà a stretto giro il progetto esecutivo con l’apposizione della pubblica utilità sui terreni e gli espropri dei terreni. Iter che rischia di essere piuttosto lungo. Si aspettano, insomma, dei segnali da Roma.

Le reazioni della politica

Dubbi e scetticismo arrivano dalla politica, in particolare da Marta Evangelisti, capogruppo di FdI della Regione Emilia-Romagna. "Restiamo fortemente dubbiosi rispetto al passante Porretta - Pianoro e attendiamo ancora i risultati degli studi e degli approfondimenti, chiesti all’assessore Corsini, che ne attestano l’efficacia e l’efficienza - ha fatto sapere - . Riteniamo inaccettabile che gli sforzi vengano chiesto unicamente ai pendolari della tratta Porretta-Bologna già fortemente penalizzati a causa delle scelte assunte fino ad oggi dalla Regione, vedi la decisione di togliere, ad esempio, il secondo binario a Vergato, per poi, quindici anni dopo, ritenerlo nuovamente necessario. Si tratta dell’ennesima scelta sbagliata che graverà sulle spalle dei cittadini della montagna, che non favorirà la mobilità sostenibile e che penalizzerà scolari e lavoratori. Bisognerebbe che chi adotta questi piani, prima di reputarli innovativi, iniziasse ad utilizzare questi mezzi: io ho una abbonamento annuale ma, sul treno Porretta-Bologna, non vedo né amministratori locali e neppure assessori, provassero cosa significa".