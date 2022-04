"Italia soffocata", patrioti in piazza nel giorno della Festa dei lavoratori

Un Italia "soffocata" da "salvare". Questo il mantra sull'onda del quale il Movimento nazionale-Rete dei patrioti scenderà in piazza per manifestare. La mobilitazione è stata indetta per il pomeriggio del prossimo 1 maggio - festa dei lavoratori - in piazza della Pace,a Bologna.

Viene confermata dunque la location che già vide i Patrioti scendere in piazza all'ombra delle Due Torri ma anche una serie di proteste e contestazioni da sinistra e dai sindacati.

In un comunicato diffuso dal movimento, i Patrioti scrivono: "L'Italia è soffocata dalle politiche di Draghi e dai diktat europei, la nostra economia è al collasso e le famiglie sono strette nella morsa della crisi economica. È il momento dei Patrioti, è il momento di salvare l'Italia". Dunque, "scenderemo in piazza per dimostrare a tutti gli italiani che c'è ancora chi ha a cuore gli interessi del Paese; per sostenere i lavoratori precari, per dare voce ai disoccupati ignorati dal governo, per dare speranza agli imprenditori le cui aziende perdono competitività; per dare voce alle famiglie italiane costrette a fare la fila per ricevere gli aiuti alimentari".

Lo scorso anno, sempre a Bologna, "avevamo il sogno di costruire le fondamenta di una Rete che unisse tutti i Patrioti italiani e quel sogno si è avverato, grazie alla numerosa partecipazione di sigle e movimenti che da lì in poi si sono assunte l'onere di dare una forte e reale speranza all'Italia".

L'1 maggio 2022 a Bologna "saremo ancora più numerosi, pronti a percorrere la strada che porterà alla realizzazione di un fronte unico di tutti i Patrioti italiani", conclude il Movimento nazionale.