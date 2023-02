Bonaccini-Schlein, il confronto tv: uniti su Ius Soli e Ucraina, sfumature diverse su lavoro e diritti

Il confronto a Sky TG24 tra i candidati alle primarie del Partito Democratico ha visto contrapporsi Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, da settimane in testa ai sondaggi. Il governatore dell’Emilia-Romagna e la sua ex numero due, oggi deputata, si sono confrontati su moltissimi temi attuali e di carattere generale: dal lavoro precario al 41bis, dall’Ucraina a Giorgia Meloni. Più spigliato lui, più incalzante lei, in circa un’ora di confronto i due hanno provato a delineare la loro idea per il futuro del PD. “Un partito più popolare – attacca il governatore – e che torni dove la gente vive, studia e lavora. Dopo le tante sconfitte, l’obiettivo è quello di tornare al Governo, ma solo dopo aver vinto le elezioni. Io ho accumulato esperienza a tutti i livelli, dai consigli comunali fino alla regione, e sono convinto di aver le capacità per guidare il partito”. “Veniamo da una dura sconfitta - risponde Schlein -. Ora è tempo di umiltà e di mettere in gioco un’identità chiara. Questa è la sfida per il nostro futuro. Clima, disuguaglianze: su questi temi il PD è mancato negli ultimi anni. Dobbiamo ridare una casa a chi si è sentito orfano”.

La voglia è quella di ridare agli elettori un partito nuovo, certamente migliore e al passo con i tempi: “Sei mesi per il congresso ci fanno apparire come marziani” dice Bonaccini, mentre Schlein punta su una sinistra “ecologista e femminista”. La versione del nuovo Partito Democratico passa anche dalla ‘rottamazione’ del vecchio gruppo dirigente. Come passando dalle idee: “Essere buoni amministratori non è una linea politica” sottolinea la deputata, “Ma dobbiamo dare soluzioni concrete ai cittadini, specialmente ai giovani” incalza invece il governatore. Il tema del lavoro è quello dove il confronto, che rimane sempre pacato, per un attimo si accende: “Pensiamo al salario minimo, al congedo paritario o su una legge che contrasti il consumo di suolo. ‘Lavoro’ e ‘povero’ non devono stare più nella stessa frase. Sul lavoro il Partito Democratico ha sbagliato in passato” dice la deputata citando il Jobs Act, “Il lavoro precario deve essere più costoso del lavoro stabile. Il costo del lavoro va tagliato, altrimenti non possiamo aumentare le buste paga, a partire da insegnanti e operatori sanitari” risponde il governatore.

I due convergono sulla linea atlantista in appoggio all’Ucraina, sullo Ius Soli così come sull’eliminazione della Bossi-Fini e sul rigetto del dl Calderoli sull’Autonomia differenziata, ed entrambi aprono alle alleanze con Movimento 5 Stelle e Terzo Polo. Sfumature differenti invece sul tema dei diritti sociali e civili, così come su quello del 41bis: “Il 41bis va bene così e guai se venisse tolto – dice stentoreo Bonaccini –, ma va garantita la salute. No, non andrei a trovare Cospito”. “Il 41bis è stato uno strumento importante, ma è nelle valutazioni dei giudici. Lo strumento è molto compressivo delle libertà individuali ma lo Stato deve fare ogni cosa affinché una persona sotto la sua custodia non muoia. Difendo la scelta dei deputati che sono andati a trovare Cospito – risponde Schlein – ma in questo momento no, non andrei a trovarlo”.

Differenze anche nel giudizio ai primi cento giorni di Governo Meloni: per Bonaccini “i giudizi li danno gli elettori”, mentre per Schlein “questo Governo ha colpito i più deboli, i poveri e le donne”, descrivendo come “logistica dell’orrore” la gestione dei migranti sbarcati a La Spezia e trasportati in bus fino a Foggia.

Tiene banco poi la questione del camper: alla domanda ‘chi portereste con voi?’ Schlein risponde “Bonaccini, De Micheli e Cuperlo”. Poi nomina Giorgia Meloni, per imparare a “conoscere il nemico”, e per dirle che “non ce ne facciamo nulla di una premier donna che non si batte per migliorare le condizioni di vita di tutte le altre donne”. La deputata cita infine Rossana, una donna che “si è appena laureata in ingegneria. Ha inviato 227 curriculum e le uniche risposte sono state soprattutto stage gratuiti. Ecco, dobbiamo abolire gli stage gratuiti”.

Anche il governatore chiama con sé gli altri tre contendenti, ma non porterebbe Meloni. Bonaccini chiamerebbe poi Liliana Segre, simbolo di valori da cui trarre ispirazione, e poi Walter Veltroni con i suoi sette milioni di voti. Veltroni però non era nella lista dei possibili passeggeri, quindi Bonaccini viene costretto a ritrattare: al suo posto chiama sul suo bus Mario Draghi, “il più autorevole in Europa. Guardiamo la differenza tra lui e Meloni nei congressi internazionali”.

Sul finire del confronto i due si giurano solidarietà, chiunque vinca, avendo “già dimostrato di saper lavorare bene insieme nonostante le differenze”.

