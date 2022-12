La crisi del PD e l’ennesimo (disperato) rilancio

La crisi del Partito Democratico è stata sancita lo scorso 25 settembre, quando il centrosinistra ha perso le elezioni contro la coalizione di destra guidata da Giorgia Meloni. Il PD ha ricevuto il 19% delle preferenze con poco più di sette milioni di voti sia alla Camera che al Senato.

La crisi dei dem non è però certo iniziata lo scorso settembre: della crisi del PD se ne parla più o meno da quando il partito esiste. In filosofia si parlerebbe di un concetto immanente, cioè che appartiene alla condizione umana, inscindibile e inseparabile da essa. Solitamente, al concetto di immanenza si contrappone a quello della trascendenza, ovvero ciò che esiste al di là della realtà umana, come il mondo delle idee di Platone. Ecco: riportando la metafora su un piano più concreto, si direbbe che la crisi del PD esiste ed è tangibile, mentre le idee che servirebbero al partito per tirarsene fuori sono trascendenti, ovvero al di là della loro conoscenza.

Partito ZTL

Accantonando la filosofia, si vede come la crisi dei democratici sia più che reale e che dei tentativi per tirarsi fuori dalle sabbie mobili siano stati fatti. Il Partito Democratico ha, negli anni, triturato una serie di segretari senza soluzione di continuità, cambiando forma ma mai contenuto. Abbandonata la tradizione più radicale del Partito Comunista, il PD si è via via spostato verso il centro, arrivando ad adottare misure che si fatica a non definire ‘di destra’, come il Jobs Act o il Memorandum Italia-Libia del 2017. Esautorato Renzi, quell’anima liberal prolifera ancora all’interno del partito, tanto che per molti il Partito Democratico è diventato il ‘Partito ZTL’: attento alle esigenze della upper class e distratto nei confronti delle masse, le quali nel frattempo hanno trovato risposte più convincenti in partiti reazionari e populisti come Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d’Italia.

Il sistema delle correnti

Figlio di una “fusione fredda” – probabilmente mai riuscita del tutto – tra le diverse realtà popolari, centriste e di sinistra del panorama politico a cavallo del Duemila, il Partito Democratico conserva le sue differenti anime al suo interno nel sistema delle correnti. Nonostante i numerosi cambi di segreteria, il partito non è mai riuscito a sbarazzarsi delle correnti interne a favore di una linea unitaria e anzi, queste, hanno acquisito sempre più peso con il passare degli anni.

Le principali correnti interne al PD sono quattro: AreaDem di Dario Franceschini e Dems di Andrea Orlando sono quelle maggioritarie; Base Riformista (solitamente detti anche ‘ex renziani’) è guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti mentre Giovani Turchi da Matteo Orfini. Queste ultime due sono le correnti minoritarie, a cui negli ultimi anni se ne è aggiunta una quinta. Non strutturata e non ufficiale come le altre, dall’impulso mediatico scaturito dalla pandemia di Covid-19 in poi si è formata la corrente degli amministratori locali: Dario Nardella sindaco di Firenze, Matteo Lepore sindaco di Bologna, Matteo Ricci sindaco di Pesaro, Antonio Decaro sindaco di Bari, Giorgio Gori sindaco di Bergamo e, soprattutto, Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna. Questi, insieme ad altri, sono i profili più in vista di questo nuovo fronte interno che sta acquistando sempre maggiore importanza. Proprio loro, guidati dal coordinatore Ricci, sono stati tra i più convinti nell’indebolimento della leadership di Nicola Zingaretti. Ed è proprio da loro che è partita la campagna in favore di Stefano Bonaccini come nuovo segretario dem. Al pari di Bonaccini, finora, si sono candidate Elly Schlein e Paola De Micheli.

Assemblea, congresso, primarie

La macchina burocratica del Partito Democratico è molto complessa e funziona, in piccolo, come una vera e propria repubblica parlamentare. All’interno del partito esiste un Assemblea nazionale, una sorta di parlamento del PD di cui fanno parte seicento rappresentanti e la cui attuale presidente è Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto. C’è poi la Direzione nazionale, un ‘parlamentino’ più ristretto di cui fanno parte cento ventiquattro rappresentanti dell’Assemblea. Poi c’è la segreteria, che equivale al Governo del PD, e c’è un segretario, che vale come un Capo di Governo. Il mandato del segretario indicato dall’Assemblea nazionale dura quattro anni, ma non è mai successo che uno di loro sia arrivato a fine mandato.

Nel caso in cui un segretario dispone le sue dimissioni, l’Assemblea può votare un altro segretario che completi la durata del mandato. Se l’Assemblea non indica un nuovo segretario, l’Assemblea si scioglie e si passa per le primarie. Per formare una nuova Assemblea si passa per una fase congressuale, e cioè un percorso a tappe molto complesso che vede coinvolti i circoli PD del territorio e i membri uscenti dell’Assemblea nazionale, i quali nomineranno un massimo di tre candidati per le primarie.

Il PD al voto

Nella canonica conferenza stampa post voto delle ultime elezioni si è vista ancora una volta la difficoltà che il Partito Democratico ha patito negli ultimi anni, in termini comunicativi, con la propria base elettorale. Tutti i candidati si sono presentati davanti ai microfoni della stampa. Tutti, tranne uno: Enrico Letta. Al suo posto è stata mandata una funerea Debora Serracchiani, vicepresidente del partito e volto non propriamente mediatico. Trincerato nelle terrazze del Nazareno, Letta ha poi rotto gli indugi facendo registrare il primo caso nella storia di dimissioni comunicate e non rassegnate, alla faccia del prendersi le proprie responsabilità.

Assestato questo ultimo tiro mancino alla dignità della propria base elettorale, il PD si è infine deciso a indire la fase congressuale, preludio delle primarie. Tra il 20 e il 22 gennaio 2023 l’Assemblea costituente produrrà il nuovo manifesto programmatico. Circa un mese dopo, il 19 febbraio, gli elettori del Partito Democratico voteranno il nuovo segretario o la nuova segretaria. Come detto, finora in ballo ci sono Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Paola De Micheli. Tre profili profondamente diversi, ma solamente uno di loro riuscirà ad imporsi come nuova guida del centrosinistra.