Regionali: al via la Fabbrica del Programma, Colla incontra de Pascale

Una volta fissata la data del voto per le regionali in Emilia-Romagna, che si terranno il 17 e 18 novembre, inizia il lavoro sui programmi. "Aiuterò Michele de Pascale con tutte le mie forze per vincere", ribadisce l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, che ha fatto un passo indietro nonostante fosse considerato tra i possibili candidati alla presidenza, per dare una mano al candidato svelto dal Pd per la successione a Stefano Bonaccini.

L’appuntamento fissato nelle prossime ore

"Ci troveremo domani con lui per iniziare a discutere il perimetro del coinvolgimento sul programma. Condividiamo l'idea del coinvolgimento delle rappresentanze del Patto per il lavoro e delle forze politiche che vogliamo portare in coalizione", spiega Colla a margine dell'incontro del salotto di Patrizia Finucci Gallo sulla fashion valley, in Galleria Cavour.

“Lavorare per ricucire il tessuto sociale”

"Bisogna lavorare sulla ricucitura del tessuto sociale, condivido l'attenzione di Michele De Pascale per sanità e welfare, l'Emilia-Romagna deve guardare alle migliori esperienze europee", spiega Colla. Che alla domanda su un suo possibile ritorno in giunta, risponde così: "Aiuto con tutte le mie forze Michele per vincere, non metterei delle cappe su di lui, ha bisogno di fare la sua campagne elettorale, è molto bravo. Ha fatto esperienze importanti come presidente dell'Upi e sindaco di Ravenna", conclude.